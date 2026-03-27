Польша потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию - 27.03.2026, ПРАЙМ
Польша потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию
Польша потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию - 27.03.2026, ПРАЙМ
Польша потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию
Польша в январе потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада на российский рынок, ее место заняла Бельгия, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 27.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Польша в январе потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада на российский рынок, ее место заняла Бельгия, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года польские компании экспортировали на российский рынок шоколада на 3,5 миллиона евро против 5,3 миллиона в декабре 2025 года. Таким образом, сумма поставок сократилась на 34% в месячном выражении. При этом бельгийские экспортеры нарастили поставки на 40,5% в месячном выражении - до 5,9 миллиона евро. В результате Бельгия стала вторым крупнейшим экспортером шоколада в Россию, обогнав Польшу, которая расположилась вслед за ней. Вместе с тем больше всего шоколада в РФ в январе по-прежнему ввозили из Германии (21,6 миллиона евро), также в топ-5 вошли Италия (2,7 миллиона евро) и Литва (2 миллиона евро).
01:17 27.03.2026
 
Польша потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию

Евростат: Польша в январе потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Польша в январе потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада на российский рынок, ее место заняла Бельгия, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года польские компании экспортировали на российский рынок шоколада на 3,5 миллиона евро против 5,3 миллиона в декабре 2025 года. Таким образом, сумма поставок сократилась на 34% в месячном выражении.
При этом бельгийские экспортеры нарастили поставки на 40,5% в месячном выражении - до 5,9 миллиона евро.
В результате Бельгия стала вторым крупнейшим экспортером шоколада в Россию, обогнав Польшу, которая расположилась вслед за ней.
Вместе с тем больше всего шоколада в РФ в январе по-прежнему ввозили из Германии (21,6 миллиона евро), также в топ-5 вошли Италия (2,7 миллиона евро) и Литва (2 миллиона евро).
 
