Польша потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию
2026-03-27T01:17+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Польша в январе потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада на российский рынок, ее место заняла Бельгия, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года польские компании экспортировали на российский рынок шоколада на 3,5 миллиона евро против 5,3 миллиона в декабре 2025 года. Таким образом, сумма поставок сократилась на 34% в месячном выражении.
При этом бельгийские экспортеры нарастили поставки на 40,5% в месячном выражении - до 5,9 миллиона евро.
В результате Бельгия стала вторым крупнейшим экспортером шоколада в Россию, обогнав Польшу, которая расположилась вслед за ней.
Вместе с тем больше всего шоколада в РФ в январе по-прежнему ввозили из Германии (21,6 миллиона евро), также в топ-5 вошли Италия (2,7 миллиона евро) и Литва (2 миллиона евро).
