https://1prime.ru/20260327/polsha-868669222.html

Польша потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада в Россию

Польша в январе потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада на российский рынок, ее место заняла Бельгия, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T01:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669222.jpg?1774563459

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Польша в январе потеряла место второго крупнейшего поставщика шоколада на российский рынок, ее место заняла Бельгия, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года польские компании экспортировали на российский рынок шоколада на 3,5 миллиона евро против 5,3 миллиона в декабре 2025 года. Таким образом, сумма поставок сократилась на 34% в месячном выражении. При этом бельгийские экспортеры нарастили поставки на 40,5% в месячном выражении - до 5,9 миллиона евро. В результате Бельгия стала вторым крупнейшим экспортером шоколада в Россию, обогнав Польшу, которая расположилась вслед за ней. Вместе с тем больше всего шоколада в РФ в январе по-прежнему ввозили из Германии (21,6 миллиона евро), также в топ-5 вошли Италия (2,7 миллиона евро) и Литва (2 миллиона евро).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, польша, бельгия, рф, евростат