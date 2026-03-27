Сейм Польши принял несколько законов для снижения цен на топливо - 27.03.2026, ПРАЙМ

Сейм Польши принял ряд законов, призванных снизить розничные цены топлива, передает корреспондент РИА Новости. | 27.03.2026, ПРАЙМ

ВАРШАВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сейм Польши принял ряд законов, призванных снизить розничные цены топлива, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизельного топлива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара). В сложившейся ситуации в пятницу сейм в срочном порядке принял предложенные кабинетом министров законы. В соответствии с ними ставка НДС на топливо снижена до 8% с 23%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) за литр на бензин и дизтопливо соответственно. Также в соответствии с принятыми законодательными изменениями в Польше ежедневно будет определяться максимальная розничная цена на различные виды топлива. Такая мера определена как временная. Примечательно, что за принятие законов проголосовали не только депутаты правящей "Гражданской коалиции", но и оппозиционной партии "Право и справедливость". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

https://1prime.ru/20260326/toplivo-868663189.html

https://1prime.ru/20260325/evropa-868616870.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

