Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Чехии назвал возмутительными высокие цены на топливо - 27.03.2026, ПРАЙМ
Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал возмутительными высокие цены на автомобильное топливо в стране, сообщил портал Novinky.
ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал возмутительными высокие цены на автомобильное топливо в стране, сообщил портал Novinky. "Сегодня я посетил Карловарский край, по пути заехал на три автозаправки, и не мог не удивиться. Поэтому я бы хотел призвать владельцев двух основных сетей автозаправочных станций, компании Orlen и MOL, которые вместе доминируют на этом рынке, занимая 50-55%, не злоупотреблять текущей ситуацией с поставками топлива, весьма сложной из-за иранского кризиса. Цена в 51,90 кроны (около 2,5 доллара – ред.) за один литр дизельного топлива - это возмутительно", - заявил Бабиш в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что в сети автозаправочных станций государственной компании Čepro средняя цена на дизельное топливо составляет 45,5 крон (около 2,1 доллара). По словам премьера, уже давно ходят разговоры о подозрениях в существовании картеля сетей автозаправок на автомагистралях и главных дорогах страны. "Поэтому я надеюсь, что антимонопольное ведомство примет необходимые меры", - добавил Бабиш. По данным компания CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автомобильное топливо на заправочных станциях республики, за неполные четыре недели, прошедшие после начала конфликта на Ближнем Востоке, цена дизельного топлива в Чехии выросла в среднем на 15 крон (около 0,7 доллара) за литр, достигнув 47,9 кроны (около 2,3 доллара), а цена самого продаваемого бензина марки Natural 95 – в среднем на 8 крон (около 0,4 доллара) и составляет 41,4 кроны (около 1,9 доллара) за литр.
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
