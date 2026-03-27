https://1prime.ru/20260327/premer-868669582.html

Премьер Чехии назвал возмутительными высокие цены на топливо

Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал возмутительными высокие цены на автомобильное топливо в стране, сообщил портал Novinky. | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T01:59+0300

facebook

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669582.jpg?1774565994

ПРАГА, 27 мар – ПРАЙМ. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал возмутительными высокие цены на автомобильное топливо в стране, сообщил портал Novinky. "Сегодня я посетил Карловарский край, по пути заехал на три автозаправки, и не мог не удивиться. Поэтому я бы хотел призвать владельцев двух основных сетей автозаправочных станций, компании Orlen и MOL, которые вместе доминируют на этом рынке, занимая 50-55%, не злоупотреблять текущей ситуацией с поставками топлива, весьма сложной из-за иранского кризиса. Цена в 51,90 кроны (около 2,5 доллара – ред.) за один литр дизельного топлива - это возмутительно", - заявил Бабиш в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Он также отметил, что в сети автозаправочных станций государственной компании Čepro средняя цена на дизельное топливо составляет 45,5 крон (около 2,1 доллара). По словам премьера, уже давно ходят разговоры о подозрениях в существовании картеля сетей автозаправок на автомагистралях и главных дорогах страны. "Поэтому я надеюсь, что антимонопольное ведомство примет необходимые меры", - добавил Бабиш. По данным компания CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автомобильное топливо на заправочных станциях республики, за неполные четыре недели, прошедшие после начала конфликта на Ближнем Востоке, цена дизельного топлива в Чехии выросла в среднем на 15 крон (около 0,7 доллара) за литр, достигнув 47,9 кроны (около 2,3 доллара), а цена самого продаваемого бензина марки Natural 95 – в среднем на 8 крон (около 0,4 доллара) и составляет 41,4 кроны (около 1,9 доллара) за литр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

