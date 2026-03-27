Прибыль промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 15,2 процента - 27.03.2026, ПРАЙМ
Прибыль промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 15,2 процента
Прибыль промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 15,2 процента - 27.03.2026, ПРАЙМ
Прибыль промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 15,2 процента
Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-февраля 2026 года достигла 1,024 триллиона юаней (148,24 тысячи долларов),... | 27.03.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 27 мар - ПРАЙМ. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-февраля 2026 года достигла 1,024 триллиона юаней (148,24 тысячи долларов), увеличившись на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. "В январе-феврале 2026 года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий страны достигла 1,024 триллиона юаней, рост в годовом выражении составил 15,2%", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за отчетный период выросли на 9,9%, составив 155,6 миллиарда юаней (22,5 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 18,9%, составив 732,15 миллиарда юаней (105,9 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 3,7%, составив 136,8 миллиарда юаней (19,8 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первые два месяца 2026 года выросла на 5,3% в годовом выражении, составив 366,56 миллиарда юаней (53,036 миллиарда долларов). Прибыль акционерных предприятий выросла на 22,1%, составив 803,2 миллиарда юаней (116,23 миллиарда долларов), прибыль иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня снизилась на 3,8% - до 216,75 миллиарда юаней (31,36 миллиарда долларов), а частных выросла сразу на 37,2% - до 284,45 миллиарда юаней (41,15 миллиарда долларов).
промышленность, китай, кнр, гонконг
Экономика, Промышленность, КИТАЙ, КНР, ГОНКОНГ
07:53 27.03.2026 (обновлено: 08:20 27.03.2026)
 
Прибыль промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 15,2 процента

Совокупная прибыль промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 15,2%

ПЕКИН, 27 мар - ПРАЙМ. Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам января-февраля 2026 года достигла 1,024 триллиона юаней (148,24 тысячи долларов), увеличившись на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
"В январе-феврале 2026 года совокупная прибыль крупных промышленных предприятий страны достигла 1,024 триллиона юаней, рост в годовом выражении составил 15,2%", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за отчетный период выросли на 9,9%, составив 155,6 миллиарда юаней (22,5 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 18,9%, составив 732,15 миллиарда юаней (105,9 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 3,7%, составив 136,8 миллиарда юаней (19,8 миллиарда долларов).
Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первые два месяца 2026 года выросла на 5,3% в годовом выражении, составив 366,56 миллиарда юаней (53,036 миллиарда долларов). Прибыль акционерных предприятий выросла на 22,1%, составив 803,2 миллиарда юаней (116,23 миллиарда долларов), прибыль иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня снизилась на 3,8% - до 216,75 миллиарда юаней (31,36 миллиарда долларов), а частных выросла сразу на 37,2% - до 284,45 миллиарда юаней (41,15 миллиарда долларов).
 
ЭкономикаПромышленностьКИТАЙКНРГОНКОНГ
 
 
