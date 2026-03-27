В Пулково задержали более 50 рейсов

Более 50 рейсов на вылет задержано в петербургском аэропорту "Пулково" более чем на два часа из-за ранее вводимых временных ограничений, 28 рейсов отменено,... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T09:35+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - ПРАЙМ. Более 50 рейсов на вылет задержано в петербургском аэропорту "Пулково" более чем на два часа из-за ранее вводимых временных ограничений, 28 рейсов отменено, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Ситуация в аэропорту Пулково на 08.00 по мск: на вылет задержано более двух часов – 56 рейсов, отменено на вылет – 28 рейсов, с запасных аэродромов ожидается 19 бортов", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, совместные усилия служб аэропорта и авиакомпаний направлены на скорейшее восстановление расписания. Ранее Росавиация сообщала, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково" сняты.

