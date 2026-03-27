https://1prime.ru/20260327/pulkovo--868677408.html
В Пулково задержали более 50 рейсов
2026-03-27T09:35+0300
бизнес
аэропорт пулково
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - ПРАЙМ. Более 50 рейсов на вылет задержано в петербургском аэропорту "Пулково" более чем на два часа из-за ранее вводимых временных ограничений, 28 рейсов отменено, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Ситуация в аэропорту Пулково на 08.00 по мск: на вылет задержано более двух часов – 56 рейсов, отменено на вылет – 28 рейсов, с запасных аэродромов ожидается 19 бортов", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, совместные усилия служб аэропорта и авиакомпаний направлены на скорейшее восстановление расписания. Ранее Росавиация сообщала, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково" сняты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d321724c5e2f0c9f2b637c249dc40c4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
