Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом
Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом - 27.03.2026, ПРАЙМ
Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом
Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал РИА Новости глава... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T02:21+0300
2026-03-27T02:21+0300
2026-03-27T02:21+0300
бизнес
россия
экономика
москва
ростовская область
санкт-петербург
денис пушилин
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Для нас ключевым (вопросом - ред.) является восстановление полноценного, беспересадочного сообщения между Донецком и Москвой, Донецком и Санкт-Петербургом", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, когда восстановят сообщение между Донецком и другими регионами РФ.
По его словам, сейчас единственным сдерживающим фактором является вопрос обеспечения безопасности.
"Однако есть четкие планы по восстановлению и пригородного сообщения, а также между Донецком и Мариуполем, между Иловайском и Ростовом-на-Дону", - подчеркнул глава региона.
В мае 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил РИА Новости, что технически всё готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России, однако пока организовать его невозможно исходя из мер безопасности. В феврале Пушилин рассказал, что пригородное железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов. Ранее же Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР.
москва
ростовская область
санкт-петербург
бизнес, россия, москва, ростовская область, санкт-петербург, денис пушилин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Ростовская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Денис Пушилин
Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом
Пушилин назвал восстановление ж/д сообщения между Донецком и Москвой ключевым вопросом
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Для нас ключевым (вопросом - ред.) является восстановление полноценного, беспересадочного сообщения между Донецком и Москвой, Донецком и Санкт-Петербургом", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, когда восстановят сообщение между Донецком и другими регионами РФ.
По его словам, сейчас единственным сдерживающим фактором является вопрос обеспечения безопасности.
"Однако есть четкие планы по восстановлению и пригородного сообщения, а также между Донецком и Мариуполем, между Иловайском и Ростовом-на-Дону", - подчеркнул глава региона.
В мае 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил РИА Новости, что технически всё готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России, однако пока организовать его невозможно исходя из мер безопасности. В феврале Пушилин рассказал, что пригородное железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов. Ранее же Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР.