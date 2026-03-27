Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом - 27.03.2026, ПРАЙМ
Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом
2026-03-27T02:21+0300
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Для нас ключевым (вопросом - ред.) является восстановление полноценного, беспересадочного сообщения между Донецком и Москвой, Донецком и Санкт-Петербургом", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, когда восстановят сообщение между Донецком и другими регионами РФ. По его словам, сейчас единственным сдерживающим фактором является вопрос обеспечения безопасности. "Однако есть четкие планы по восстановлению и пригородного сообщения, а также между Донецком и Мариуполем, между Иловайском и Ростовом-на-Дону", - подчеркнул глава региона. В мае 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил РИА Новости, что технически всё готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России, однако пока организовать его невозможно исходя из мер безопасности. В феврале Пушилин рассказал, что пригородное железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов. Ранее же Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР.
