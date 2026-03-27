https://1prime.ru/20260327/pushilin-868669785.html

Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом

Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом - 27.03.2026, ПРАЙМ

Пушилин назвал восстановление железнодорожного сообщения ключевым вопросом

Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал РИА Новости глава... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T02:21+0300

2026-03-27T02:21+0300

2026-03-27T02:21+0300

бизнес

россия

экономика

москва

ростовская область

санкт-петербург

денис пушилин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868669785.jpg?1774567261

МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Для нас ключевым (вопросом - ред.) является восстановление полноценного, беспересадочного сообщения между Донецком и Москвой, Донецком и Санкт-Петербургом", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, когда восстановят сообщение между Донецком и другими регионами РФ. По его словам, сейчас единственным сдерживающим фактором является вопрос обеспечения безопасности. "Однако есть четкие планы по восстановлению и пригородного сообщения, а также между Донецком и Мариуполем, между Иловайском и Ростовом-на-Дону", - подчеркнул глава региона. В мае 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил РИА Новости, что технически всё готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России, однако пока организовать его невозможно исходя из мер безопасности. В феврале Пушилин рассказал, что пригородное железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов. Ранее же Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР.

москва

ростовская область

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, ростовская область, санкт-петербург, денис пушилин