Путин и Трамп уважают друг друга и разговаривают по-мужски - Лавров - 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T01:02+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважают друг друга и разговаривают так, как положено мужчинам, хотя и не во всем соглашаются, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас говорят про "дух Анкориджа". Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий", - сказал он в интервью телекомпании France TV. Переговоры двух лидеров прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

