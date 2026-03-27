На Украине предупредили о надвигающейся финансовой катастрофе

На Украине предупредили о надвигающейся финансовой катастрофе - 27.03.2026, ПРАЙМ

На Украине предупредили о надвигающейся финансовой катастрофе

Украина может столкнуться с нехваткой средств для покрытия бюджетного дефицита, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

2026-03-27T23:27+0300

2026-03-27T23:27+0300

2026-03-27T23:27+0300

украина

сша

киев

всемирный банк

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с нехваткой средств для покрытия бюджетного дефицита, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале."Нам необходимо ежемесячно получать по пять миллиардов долларов США, но... по программе Ukraine Facility множество задач не выполнено. По Всемирному банку тоже, поэтому мы ничего не получаем. Мы уже отстаем от графика на три с половиной миллиарда долларов США за первые два месяца года. Пока деньги на счету казначейства есть, но, если так продолжится, Министерство финансов рассматривает вариант ограничения ряда невоенных выплат", — написал он.По словам депутата, в связи с этим правительство добивается ускоренного принятия законопроектов о повышении налогов, которые продвигает Международный валютный фонд. При этом Железняк считает такие действия манипуляцией, не отражающей реальное положение дел.Украинский парламент 3 декабря прошлого года утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).В последние годы страна формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая компенсировать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был принят с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, увеличивающие военные расходы.Киев продолжает закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. При этом на Западе новые пакеты помощи обсуждаются долго, а партнеры все чаще призывают Украину активнее искать внутренние источники финансирования.

украина

сша

киев

украина, сша, киев, всемирный банк