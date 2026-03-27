https://1prime.ru/20260327/reshetnikov-868688046.html

Решетников рассказал о давлении в сторону укрепления рубля - 27.03.2026, ПРАЙМ

Крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала продолжат оказывать фундаментальное давление в сторону укрепления рубля, сказал... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T15:42+0300

финансы

максим решетников

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_9032a88367e3d26c3788c1a6b9285c5e.jpg

ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала продолжат оказывать фундаментальное давление в сторону укрепления рубля, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Но, главное, мы понимаем, что будет все равно давить (с точки зрения укрепления рубля – ред.) крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала. Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс – услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, то ситуация будет такой", - сказал Решетников. Министр также прокомментировал оценки экспертов о том, что на фоне высоких цен на нефть приостановка валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила приведет к большему укреплению рубля. "Когда все анализируешь, нужно понимать, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно два месяца (от самого экспорта – ред.). То есть сейчас приходит выручка за поставки в январе-феврале, когда были низкие цены на нефть. Вопрос – что будет с ценами на нефть, например, к лету? Потом вопрос – компании будут направлять всю выручку на валютный рынок или не будут, и какую часть. Сейчас норматив обязательной продажи валютной выручки нулевой. Поэтому на ситуацию нужно смотреть в комплексе", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

