Решетников рассказал о давлении в сторону укрепления рубля
2026-03-27T15:42+0300
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала продолжат оказывать фундаментальное давление в сторону укрепления рубля, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Но, главное, мы понимаем, что будет все равно давить (с точки зрения укрепления рубля – ред.) крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала. Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс – услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, то ситуация будет такой", - сказал Решетников. Министр также прокомментировал оценки экспертов о том, что на фоне высоких цен на нефть приостановка валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила приведет к большему укреплению рубля. "Когда все анализируешь, нужно понимать, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно два месяца (от самого экспорта – ред.). То есть сейчас приходит выручка за поставки в январе-феврале, когда были низкие цены на нефть. Вопрос – что будет с ценами на нефть, например, к лету? Потом вопрос – компании будут направлять всю выручку на валютный рынок или не будут, и какую часть. Сейчас норматив обязательной продажи валютной выручки нулевой. Поэтому на ситуацию нужно смотреть в комплексе", - добавил он.
https://1prime.ru/20260326/zadolzhennosti-868641714.html
https://1prime.ru/20260318/ekonomika-868414480.html
Решетников: торговый баланс и снизившийся отток капитала работают на укрепление рубля