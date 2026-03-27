Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки
Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки - 27.03.2026, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки
Продление указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно, чтобы иметь такой инструмент в резерве, считает министр экономического... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T15:55+0300
2026-03-27T15:55+0300
2026-03-27T15:55+0300
бизнес
россия
рф
максим решетников
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Продление указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно, чтобы иметь такой инструмент в резерве, считает министр экономического развития Максим Решетников. "С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - сказал Решетников журналистам на соответствующий вопрос. Правительство России в августе прошлого года обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае 2025 года кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
рф
бизнес, россия, рф, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников
Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки
Решетников: указ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно иметь в резерве
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Продление указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно, чтобы иметь такой инструмент в резерве, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - сказал Решетников
журналистам на соответствующий вопрос.
Правительство России в августе прошлого года обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ
в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля.
Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
В мае 2025 года кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
