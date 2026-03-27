Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки - 27.03.2026, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки
Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки - 27.03.2026, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки
Продление указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно, чтобы иметь такой инструмент в резерве, считает министр экономического... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T15:55+0300
2026-03-27T15:55+0300
бизнес
россия
рф
максим решетников
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Продление указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно, чтобы иметь такой инструмент в резерве, считает министр экономического развития Максим Решетников. "С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - сказал Решетников журналистам на соответствующий вопрос. Правительство России в августе прошлого года обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае 2025 года кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
бизнес, россия, рф, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников
15:55 27.03.2026
 
Решетников прокомментировал указ об обязательной продаже валютной выручки

Решетников: указ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно иметь в резерве

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
ШЫМКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Продление указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки целесообразно, чтобы иметь такой инструмент в резерве, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - сказал Решетников журналистам на соответствующий вопрос.
Правительство России в августе прошлого года обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля.
Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
В мае 2025 года кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
БизнесРОССИЯРФМаксим Решетников
 
 
