https://1prime.ru/20260327/reshetnikov-868703750.html

Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции, заявил Решетников

Логистические затраты в мировой экономике на фоне ближневосточного конфликта существенно выросли, эта ситуация так или иначе будет отражаться на росте инфляции...

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_9032a88367e3d26c3788c1a6b9285c5e.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Логистические затраты в мировой экономике на фоне ближневосточного конфликта существенно выросли, эта ситуация так или иначе будет отражаться на росте инфляции в мире, сказал "Первому каналу" министр экономического развития России Максим Решетников. "Конечно, логистические затраты в целом сейчас в мировой экономике существенно выросли. Понятно, Ормузский пролив закрыт, корабли заперты. Вся эта ситуация так или иначе будет приводить к росту инфляции в мировой экономике", - сказал Решетников. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

