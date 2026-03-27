https://1prime.ru/20260327/reshetnikov-868703750.html
Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции, заявил Решетников
27.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_9032a88367e3d26c3788c1a6b9285c5e.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Логистические затраты в мировой экономике на фоне ближневосточного конфликта существенно выросли, эта ситуация так или иначе будет отражаться на росте инфляции в мире, сказал "Первому каналу" министр экономического развития России Максим Решетников. "Конечно, логистические затраты в целом сейчас в мировой экономике существенно выросли. Понятно, Ормузский пролив закрыт, корабли заперты. Вся эта ситуация так или иначе будет приводить к росту инфляции в мировой экономике", - сказал Решетников. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_b26fd8a6e54ec85e1b5a56cb77e174db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
