Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции, заявил Решетников - 27.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260327/reshetnikov-868703750.html
Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции, заявил Решетников
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Логистические затраты в мировой экономике на фоне ближневосточного конфликта существенно выросли, эта ситуация так или иначе будет отражаться на росте инфляции в мире, сказал "Первому каналу" министр экономического развития России Максим Решетников. "Конечно, логистические затраты в целом сейчас в мировой экономике существенно выросли. Понятно, Ормузский пролив закрыт, корабли заперты. Вся эта ситуация так или иначе будет приводить к росту инфляции в мировой экономике", - сказал Решетников. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
23:59 27.03.2026
 
Эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции, заявил Решетников

Решетников: эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции в мире

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Логистические затраты в мировой экономике на фоне ближневосточного конфликта существенно выросли, эта ситуация так или иначе будет отражаться на росте инфляции в мире, сказал "Первому каналу" министр экономического развития России Максим Решетников.
"Конечно, логистические затраты в целом сейчас в мировой экономике существенно выросли. Понятно, Ормузский пролив закрыт, корабли заперты. Вся эта ситуация так или иначе будет приводить к росту инфляции в мировой экономике", - сказал Решетников.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
