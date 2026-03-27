В аэропорту Калининграда задерживаются двадцать рейсов
В аэропорту Калининграда задерживаются двадцать рейсов - 27.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда задерживаются двадцать рейсов
Двадцать рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T08:31+0300
2026-03-27T08:31+0300
2026-03-27T08:31+0300
КАЛИНИНГРАД, 27 мар - ПРАЙМ. Двадцать рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло, 27 марта на 6.30 (7.30 мск) на вылет задерживается 12 рейсов в Саратов, Москву, Санкт-Петербург, Калугу, Казань и Иваново. На прилет - восемь рейсов из Москвы, Самары, Калуги, Саратова и Санкт-Петербурга. В ночь на пятницу Росавиация сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области и возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту "Храброво". Утром ведомство сообщило, что временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из него сняты.
бизнес, калининград, москва, санкт-петербург, росавиация
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росавиация
В аэропорту Калининграда задерживаются двадцать рейсов
В аэропорту Калининграда "Храброво" задерживаются двадцать рейсов