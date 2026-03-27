В аэропорту Калининграда задерживаются двадцать рейсов

2026-03-27T08:31+0300

КАЛИНИНГРАД, 27 мар - ПРАЙМ. Двадцать рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло, 27 марта на 6.30 (7.30 мск) на вылет задерживается 12 рейсов в Саратов, Москву, Санкт-Петербург, Калугу, Казань и Иваново. На прилет - восемь рейсов из Москвы, Самары, Калуги, Саратова и Санкт-Петербурга. В ночь на пятницу Росавиация сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области и возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту "Храброво". Утром ведомство сообщило, что временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из него сняты.

