Авиакомпания S7 вводит дополнительные рейсы в города Сибири

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") увеличивает число полетов в города Сибири: вводятся дополнительные рейсы из Новосибирска в Красноярск и Омск, а также из Москвы в Томск и Кемерово, сообщили в авиакомпании. "S7 Airlines расширяет полетную программу по Сибири. С конца марта авиакомпания запускает дополнительные рейсы из Новосибирска в Красноярск и Омск, а также из Москвы в Томск и Кемерово", - говорится в СООБЩЕНИИ. Число рейсов между Новосибирском и Красноярском с 30 марта вырастет до пяти полетов в день, а между Новосибирском и Омском авиакомпания будет летать 17 раз в неделю, отметили в S7. Рейсы из Москвы в Томск с 28 марта станут ежедневными, а в Кемерово S7 будет выполнять до пяти полетов в неделю. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

