Авиакомпания S7 вводит дополнительные рейсы в города Сибири - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/reys-868683539.html
Авиакомпания S7 вводит дополнительные рейсы в города Сибири
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/66/832796680_0:28:1895:1094_1920x0_80_0_0_b35d2aee1c3d5daa5eb4f2354328773b.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") увеличивает число полетов в города Сибири: вводятся дополнительные рейсы из Новосибирска в Красноярск и Омск, а также из Москвы в Томск и Кемерово, сообщили в авиакомпании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83279/66/832796680_200:0:1696:1122_1920x0_80_0_0_bb59eb98dfa48195f384d01fbabbcd48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:51 27.03.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкS7 Airlines
S7 Airlines - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
S7 Airlines. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") увеличивает число полетов в города Сибири: вводятся дополнительные рейсы из Новосибирска в Красноярск и Омск, а также из Москвы в Томск и Кемерово, сообщили в авиакомпании.
"S7 Airlines расширяет полетную программу по Сибири. С конца марта авиакомпания запускает дополнительные рейсы из Новосибирска в Красноярск и Омск, а также из Москвы в Томск и Кемерово", - говорится в СООБЩЕНИИ.
Число рейсов между Новосибирском и Красноярском с 30 марта вырастет до пяти полетов в день, а между Новосибирском и Омском авиакомпания будет летать 17 раз в неделю, отметили в S7. Рейсы из Москвы в Томск с 28 марта станут ежедневными, а в Кемерово S7 будет выполнять до пяти полетов в неделю.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала