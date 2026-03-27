Нью-Йорк сохранил первое место в рейтинге финансовых центров - 27.03.2026, ПРАЙМ
Нью-Йорк сохранил первое место в рейтинге финансовых центров
Нью-Йорк сохранил первое место в рейтинге финансовых центров - 27.03.2026, ПРАЙМ
Нью-Йорк сохранил первое место в рейтинге финансовых центров
Нью-Йорк снова сохранил за собой первое место в рейтинге самых привлекательных международных финансовых центров, следом идут Лондон и Гонконг, свидетельствуют... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T12:43+0300
2026-03-27T12:43+0300
мировая экономика
лондон
гонконг
нью-йорк
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Нью-Йорк снова сохранил за собой первое место в рейтинге самых привлекательных международных финансовых центров, следом идут Лондон и Гонконг, свидетельствуют данные 39-го глобального исследования China Development Institute (CDI) и Z/Yen Partners "Мировой индекс финансовых центров" (The Global Financial Centres Index, GFCI).
лондон
гонконг
нью-йорк
мировая экономика, лондон, гонконг, нью-йорк
Мировая экономика, ЛОНДОН, ГОНКОНГ, Нью-Йорк
12:43 27.03.2026
 
Нью-Йорк сохранил первое место в рейтинге финансовых центров

CDI: Нью-Йорк вновь сохранил за собой первое место в рейтинге международных финцентров

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Нью-Йорк снова сохранил за собой первое место в рейтинге самых привлекательных международных финансовых центров, следом идут Лондон и Гонконг, свидетельствуют данные 39-го глобального исследования China Development Institute (CDI) и Z/Yen Partners "Мировой индекс финансовых центров" (The Global Financial Centres Index, GFCI).
"Нью-Йорк по-прежнему возглавляет рейтинг, занимая первое место с момента публикации GFCI 24 в сентябре 2018 года", - говорится в докладе.
Далее идут Лондон, Гонконг и Сингапур, причём каждую из четырёх высших позиций в рейтинге разделяет лишь по одному баллу, уточняется там.
На пятом месте следует Сан-Франциско. Таким образом, первые пять мест остались без изменений по сравнению с 38-м изданием рейтинга, которое вышло в сентябре.
Следом идет Шанхай, далее - вошедший в десятку Дубай, за ними - Сеул и Шэньчжэнь, а Токио поднялся сразу на пять строчек, замыкая десятку. Таким образом, Лондон оказался единственным европейским городом в десятке.
Берлин поднялся на девять строчек, до 41-го места, Дублин - потерял семь, заняв 27-е место, Пекин сохранил 22-е место. Абу-Даби поднялся на семь строчек, до 21-го места, Париж - опустился до 19-го с 18-го места.
Москва поднялась на 103-е место со 108-го места прошлого рейтинга, Санкт-Петербург опустился до 110-го места со 106-го.
В новом исследовании 56 центров поднялись в рейтинге, 12 - сохранили позиции, а 52 - опустились, в том числе 12 городов потеряли минимум 10 позиций, а 11 - поднялись как минимум на 10 позиций, говорится в отчете. Наиболее сильный рост - у Бермуд и Кипра, принимаемых как единые центры (рост составил по 23 места), Мадрид (вырос на 19 строчек), Кайманы (на 18 строчек) и Кувейт (на 16 строчек).
В целом средний рейтинг западноевропейских финансовых центров опустился на 1,6%, Азиатско-Тихоокеанского региона - на 1,27%, Северной Америки - на 1,8%, Восточной Европы и Центральной Азии - на 0,56%, Ближнего Востока и Африки - на 1,23%, Латинской Америки и Карибского бассейна - на 2,5%.
В докладе были проанализированы 137 финансовых центра, в основной индекс выведены 120 из них. Во внимание берутся такие критерии, как бизнес-среда, человеческий капитал, инфраструктура, развитость финансового сектора, а также деловая репутация.
Мировая экономикаЛОНДОНГОНКОНГНью-Йорк
 
 
