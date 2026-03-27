День войск национальной гвардии РФ

День войск национальной гвардии РФ - 27.03.2026, ПРАЙМ

День войск национальной гвардии РФ

День войск национальной гвардии РФ отмечается в пятницу. | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T00:56+0300

2026-03-27T00:56+0300

2026-03-27T00:56+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. День войск национальной гвардии РФ отмечается в пятницу. Ниже приводится справочная информация. 27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск министерства внутренних дел России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации. Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является день 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства. Внутренняя стража обеспечила непрерывное пополнение действующей армии, охрану порядка в населенных пунктах, упорядочила конвоирование потока ссыльных и каторжан. Организационно она состояла из внутренних гарнизонных (губернских) батальонов и уездных инвалидных команд, составивших с 1816 года Отдельный корпус внутренней стражи, который просуществовал до 1864 года, когда его функции были переданы местным войскам. В 1886 году создали конвойные команды, которые образовали конвойную стражу империи. Местные войска и конвойная стража являлись частью охранительной системы российского государства и отвечали за внутреннюю безопасность империи. После Октябрьской революции 1917 года советская власть создала свои органы охраны и защиты. Наряду с Красной армией были сформированы войска вспомогательного (или специального) назначения, включавшие вооруженные формирования различных ведомств, нуждавшихся в боевой силе. В их число также входил Корпус войск Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР, который был образован в 1918 году из отрядов при ВЧК и ее местных органах для обеспечения внутренней безопасности государства. С 1 января 1919 года Корпус переименовали в войска ВЧК. Постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны от 28 мая 1919 года войска ВЧК объединили с другими вспомогательными войсками в войска внутренней охраны республики (ВОХР). Впоследствии войска ВОХР неоднократно реорганизовывались (с 1920 года – войска внутренней службы (ВНУС), с 1922 года – войска Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР, с 1923 года – войска Особого государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР, с 1934 года – внутренняя охрана НКВД СССР, с 1937 года – внутренние войска НКВД СССР), но их задачи оставались прежними – защита населения от любой угрозы, в том числе и внешней. В 1927 году на войска ОГПУ наряду с другими задачами была возложена охрана промышленных предприятий и сооружений, имеющих важное значение для обороны страны. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) соединения и части войск НКВД сражались с врагом в приграничных районах, защищали Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Брестскую крепость, Киев, Одессу, Воронеж, Сталинград (ныне Волгоград), обороняли Северный Кавказ, вели тяжелые бои на Курской дуге. В то же время они обеспечивали эффективную охрану тыла действующей армии, а также тысяч объектов, десятков тысяч километров коммуникаций, что позволило сорвать массированное воздействие немецких диверсионных групп. Войска НКВД сыграли важную роль в развертывании партизанского движения на оккупированной врагом территории. Одной из задач внутренних войск в годы войны являлось обеспечение радиопротиводействия противнику. Войска НКВД несли также гарнизонную службу в освобожденных районах, охраняли железные дороги, военные заводы и другие важнейшие объекты, конвоировали и охраняли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом, занимались обеспечением правительственной ВЧ-связи, позволившей поддерживать высокий уровень государственного и военного управления в годы войны. Кроме того, они обеспечили деятельность трех международных конференций глав государств – участников антигитлеровской коалиции (Тегеранской – в 1943 году, Ялтинской и Потсдамской – в 1945 году). Личный состав войска НКВД надежно охранял места проведения конференций, маршруты передвижения правительственных делегаций. После окончания войны внутренние войска входили в состав различных силовых ведомств страны. С 1946 года они находились в составе образованного вместо НКВД СССР Министерства внутренних дел СССР. В дальнейшем, с 1947 года, только внутренние войска были переданы в состав Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР, а после объединения МВД и МГБ в одно ведомство в 1953 году – вновь в состав МВД СССР. В 1960 году после упразднения МВД СССР соединения и части передали в ведение республиканских МВД. С 1962 года они находились в составе Министерств охраны общественного порядка (МООП) союзных республик. С 1966 года внутренние войска входили в состав образованного союзно-республиканского МООП СССР, которое в 1968 году было преобразовано в МВД СССР. С 1946 года на них дополнительно возложили охрану научно-исследовательских учреждений, предприятий атомной промышленности и ракетостроения. Для этого были созданы спецкомендатуры, на базе которых в последующем возникли спецчасти внутренних войск. В 1966 году в составе внутренних войск создали специальные моторизованные части милиции. Внутренние войска защищали население от природных и техногенных катастроф, участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате "Маяк" в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В 1979-1989 годах они принимали участие в решении интернациональных задач на территории Афганистана, а в 1988-1991 годах на них была возложена задача по ликвидации последствий межнациональных конфликтов в Средней Азии, Закавказье и Приднестровье. После распада Советского Союза в декабре 1991 года соединения и воинские части внутренних войск, дислоцирующиеся на территории России, был подчинены МВД России. Они продолжали выполнять служебно-боевые задачи: участвовали в охране общественного порядка, обеспечивали общественную безопасность и режим чрезвычайного положения; охраняли важные государственные объекты и специальные грузы, исправительно-трудовые учреждения; осуществляли конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу. В конце XX – начале ХХI веков основным предназначением внутренних войск стало противодействие внутренним угрозам национальной безопасности, а именно попыткам насильственного свержения конституционного строя, деятельности незаконных вооруженных формирований, терроризму. Для повышения эффективности противодействия современным вызовам и угрозам и в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина указом президента России Владимир Путин от 5 апреля 2016 года была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Основой новой силовой структуры стали внутренние войска МВД России. В состав Росгвардии также вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, авиаподразделения министерства. В состав Росгвардии также вошли кинологический отдел главного штаба внутренних войск, ФГУП "Охрана" и лицензионно-разрешительная служба. В начале 2017 года к ФГУП "Охране" Росгвардии была присоединена "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" Минпромторга. В ведение Росгвардии с начала 2018 года было передано осуществление контрольного отстрела огнестрельного оружия. В результате Росгвардия объединила в своей структуре два полнофункциональных блока. Это силы специального и оперативного назначения, как силовая компонента для прямого противодействия актам внутренней агрессии. А также подразделения, обеспечивающие непосредственную охрану объектов различных секторов экономики, осуществляющие функции государственного контроля за иными формами охранной деятельности в стране и оборотом оружия, в том числе используемого в деятельности негосударственных структур безопасности. Директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующим войсками национальной гвардии России является генерал армии Виктор Золотов. Согласно положениям федерального закона от 3 июля 2016 года "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", руководство войсками национальной гвардии РФ осуществляет президент страны. Войска национальной гвардии – это военная организация государства, призванная, в том числе, решать задачи правоохранительной направленности. Такая специфика во многом определяет характер их служебно-боевой деятельности. Они принимают участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; охраняют важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными правительством РФ; участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом; принимают участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции; а также в территориальной обороне РФ; оказывают содействие пограничным органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы страны; осуществляют федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. На них возложено обеспечение по решению президента РФ безопасности высших должностных лиц субъектов страны (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) и иных лиц. Войска национальной гвардии вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью. В зоне специальной военной операции на Украине личный состав ведомства принимает активное участие в проведении военных операций, обеспечивает общественную безопасность и охрану правопорядка, защиту населения от преступных посягательств и мародерства в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований. Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики. Кроме того, росгвардейцы оказывают содействие гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и медикаментами, осуществляют, в том числе, охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами.

рф

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, санкт-петербург, владимир путин, мвд, росгвардия, минпромторг