Росавиация продлила рекомендации по приостановке продажи билетов в ОАЭ
Росавиация продлила рекомендации авиакомпаниям РФ по приостановке продажи билетов на рейсы в сообщении с ОАЭ до 16 апреля, сообщили в ведомстве. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T20:42+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Росавиация продлила рекомендации авиакомпаниям РФ по приостановке продажи билетов на рейсы в сообщении с ОАЭ до 16 апреля, сообщили в ведомстве. "Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ до 16 апреля включительно", - говорится в сообщении. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
