"Русснефть" ведет переговоры о реструктуризации долга по кредиту

2026-03-27T20:53+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Русснефть" обсуждает реструктуризацию 554 миллионов долларов основного долга по кредиту и корректировку условий форвардного контракта на выкуп привилегированных акций, по которым срок исполнения наступает в марте 2026 года, следует из отчета компании. "Компания получила отсрочку платежа по кредитному договору… и форвардному контракту… до конца апреля 2026 г. и находится в стадии активных переговоров по реструктуризации данных сделок с их пролонгацией до 2031 года", - говорится в отчете. "Русснефть" в 2015 году получила от ВТБ кредит на 2,3 миллиарда долларов со сроком погашения в 2023 году. Однако затем его реструктурировали, а срок погашения был продлен до 2026 года. "В марте 2026 года материнская компания в соответствии с заключенным кредитным договором должна погасить оставшуюся часть основного долга в сумме 554 миллиона долларов.... Дополнительно в марте 2026 года наступает срок исполнения обязательства дочерней компании группы по форвардному контракту на выкуп привилегированных акций ПАО НК "Русснефть", - отмечается в отчете. Добавляется, что по форвардному контракту "Русснефть" выдала гарантию за дочернюю компанию на 72 миллиарда рублей на выкуп привилегированных акций в марте текущего года. По словам компании, эти обязательства на фоне продолжающегося усиления санкционного давления на российский топливно-энергетический комплекс и текущие макропараметры указывают на наличие существенной неопределенности и могут вызвать сомнения в способности "Русснефти" продолжать непрерывно свою деятельность. Компания отмечает, что в 2025 году она выплатила общую сумму процентов по кредитному договору в размере 63 миллионов долларов, или 5,14 миллиарда рублей. Платежи по основному долгу составили 85 миллионов долларов, или 6,867 миллиарда рублей, в том числе 29 миллионов долларов (или 2,295 миллиарда рублей) дополнительно сверх установленного графика погашения. "Сумма задолженности по основному долгу кредитного соглашения составляет 44 748 миллиона рублей, или 572 миллиона долларов США по курсу на дату отчетности. Текущая задолженность по процентам составляет 101 миллион рублей (1 миллион долларов США по курсу на дату отчетности)", - говорится в документе. Кредит "Русснефти" обеспечен залогом ее обыкновенных акций, а также долей участия и акций ряда "дочек". По состоянию на 31 декабря 2025 года краткосрочные обязательства компании превысили ее оборотные активы на 88,195 миллиарда рублей. Для сравнения - год назад этот показатель составлял 34,629 миллиарда рублей.

