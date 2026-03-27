В России начали продавать наклейки для банковских карт с цитатами Путина - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/rossija-868670995.html
В России начали продавать наклейки для банковских карт с цитатами Путина
Наклейки для банковских карт с цитатами президента России Владимира Путина появились в продаже на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости. | 27.03.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868670995.jpg?1774574328
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Наклейки для банковских карт с цитатами президента России Владимира Путина появились в продаже на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости. Наклейку с цитатой главы государства "Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи" можно приобрести от 100 рублей. На ней также изображен сам президент, а под цитатой стоит его подпись. Другой продавец предлагает двусторонние наклейки с цитатой "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять". На обратной стороне изображен герб России, а под ней также подпись главы государства. Такая наклейка обойдется покупателям в 275 рублей. В описании товара указано, что наклейка сделана из самоклеящейся виниловой пленки с ламинацией и защитит банковские карты от царапин и повреждений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ФинансыБанки
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала