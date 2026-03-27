Россия в феврале увеличила импорт фундука из Грузии в девять раз
2026-03-27T04:18+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила в девять раз в годовом выражении импорт фундука из Грузии - почти до 400 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в феврале российские компании ввезли фундука на 389,4 тысячи долларов против 41,5 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок подскочила в 9,4 раза за год.
В результате Россия стала четырнадцатым крупнейшим покупателем фундука из Грузии с долей в 2% от всех поставок. Месяцем ранее страна замыкала топ-20 импортеров.
Больше всего этого ореха из Грузии в феврале закупили Италия (22,4%), Испания (17,8%) и Польша (7,5%).
