https://1prime.ru/20260327/rossija-868671054.html

Россия в феврале увеличила импорт фундука из Грузии в девять раз

Россия в феврале увеличила в девять раз в годовом выражении импорт фундука из Грузии - почти до 400 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T04:18+0300

экономика

бизнес

россия

грузия

италия

испания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868671054.jpg?1774574330

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила в девять раз в годовом выражении импорт фундука из Грузии - почти до 400 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, в феврале российские компании ввезли фундука на 389,4 тысячи долларов против 41,5 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок подскочила в 9,4 раза за год. В результате Россия стала четырнадцатым крупнейшим покупателем фундука из Грузии с долей в 2% от всех поставок. Месяцем ранее страна замыкала топ-20 импортеров. Больше всего этого ореха из Грузии в феврале закупили Италия (22,4%), Испания (17,8%) и Польша (7,5%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

