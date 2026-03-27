https://1prime.ru/20260327/rossija-868672787.html

Россия в январе увеличила закупки парфюмерии из ЕС до максимума с 2007 года

2026-03-27T06:46+0300

экономика

италия

франция

испания

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868672787.jpg?1774583219

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма закупок в январе достигла максимума для этого месяца с 2007 года, когда она составила 47 миллионов евро. По итогам января крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия (20,9 миллиона евро), Франция (11,3 миллиона евро) и Испания (3,3 миллиона евро).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия, франция, испания, ес, евростат