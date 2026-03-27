Россия в январе увеличила закупки парфюмерии из ЕС до максимума с 2007 года
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/rossija-868672787.html
Россия в январе увеличила закупки парфюмерии из ЕС до максимума с 2007 года
2026-03-27T06:46+0300
экономика
италия
франция
испания
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868672787.jpg?1774583219
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма закупок в январе достигла максимума для этого месяца с 2007 года, когда она составила 47 миллионов евро. По итогам января крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия (20,9 миллиона евро), Франция (11,3 миллиона евро) и Испания (3,3 миллиона евро).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:46 27.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма закупок в январе достигла максимума для этого месяца с 2007 года, когда она составила 47 миллионов евро.
По итогам января крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия (20,9 миллиона евро), Франция (11,3 миллиона евро) и Испания (3,3 миллиона евро).
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала