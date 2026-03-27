Россияне стали чаще разводиться для обхода ограничений по семейной ипотеке

2026-03-27T05:16+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россияне стали чаще разводиться для обхода ограничений по семейной ипотеке, однако это грозит потерей льготного кредита и даже уголовной ответственностью, рассказали РИА Недвижимость эксперты. В России с 1 февраля ужесточили правила выдачи семейной ипотеки. Теперь действует правило "одна семья – одна льготная ипотека". При заключении кредитного договора супруги автоматически становятся созаемщиками, что ограничило возможность получения нескольких льготных займов одной семьей. По наблюдениям партнера адвокатского бюро ZE Lawgic Legal Solutions Ольги Елагиной, на этом фоне возникли случаи фиктивного развода, когда один ребенок проживает с матерью, а другой – с отцом, в результате образуются две семьи, каждая из которых может воспользоваться льготной ипотекой. "Так, почти во всех регионах отмечалось стабильное увеличение количества разводов - в среднем в зависимости от региона на 6-11%. Наибольшее увеличение наблюдается на Дальнем Востоке", - сказала она. Однако этот ход чреват рядом рисков. По словам директора по аналитике Инго Банка Василия Кутьина, главный - оспаривание льготных ипотечных сделок. В этом случае заемщику придется вернуть кредитные деньги с процентами и штрафами, а квартира может быть изъята. Более мягкий вариант - потеря льготной ставки. Как уточнил директор ипотечных продуктов банка "Дом.РФ" Игорь Руденко, потребуется доплатить разницу между льготной и рыночной ставкой за весь период действия договора. Вместе с этим юристы полагают, что фиктивный развод грозит и уголовной ответственностью. "Речь идет о статье 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования. По статье предусмотрены санкции от штрафа до 120 тысяч рублей или в размере дохода за период до одного года до более серьезных мер – обязательных работ, ограничения свободы или лишения свободы на срок до двух лет. Если речь идет о квалифицированных составах, например, крупном ущербе или группе лиц, наказание может быть значительно строже", – рассказал гендиректор правового бюро "Стратегия" Геннадий Карпов. Еще Кутьин обратил внимание, что фиктивный развод грозит признанием семейного статуса недействительным. Также возможны взыскания необоснованного обогащения через суд. По мнению Карпова, для доказательств участия в схеме могут использоваться соцсети (парные фотографии, геолокация), информация о расходах и счетах, показания свидетелей. Индикатором фиктивного развода, по словам Елагиной, являются общие поручители у обоих супругов по заявкам на семейную ипотеку. В силу контроля россияне не пойдут массово на фиктивные разводы, считает в свою очередь управляющий партнер юридической фирмы "Барыкин и партнеры" Игорь Барыкин. Как добавил Кутьин, если ребенок уже участвовал в семейной ипотеке, то с 1 февраля второй кредит по программе невозможен, в том числе при разводе, даже если родители живут по разным адресам и формально считаются разными семьями. К тому же право на семейную ипотеку сохраняется только за родителем, с которым фактически проживает ребенок, хотя Елагина и не исключила формальных усыновлений.

