Чистая прибыль "Русснефти" снизилась в 2,6 раза

Чистая прибыль "Русснефти" снизилась в 2,6 раза - 27.03.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русснефти" снизилась в 2,6 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом году снизилась в 2,6 раза и составила 23,918 миллиарда рублей,... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T16:16+0300

2026-03-27T16:16+0300

2026-03-27T16:55+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом году снизилась в 2,6 раза и составила 23,918 миллиарда рублей, говорится в ее отчете. Выручка уменьшилась на 27,3%, до 218,242 миллиарда рублей.Валовая прибыль "Русснефти" снизилась на 31%, до 91,239 миллиарда рублей. Себестоимость реализации опустилась на 25,4%, до 155,732 миллиарда.Долгосрочные обязательства компании составили на конец года 74,023 миллиарда рублей (152,209 миллиарда годом ранее). Краткосрочные обязательства же выросли с 68,636 до 138,074 миллиарда рублей за тот же год."Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, русснефть