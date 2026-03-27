Чистая прибыль "Русснефти" снизилась в 2,6 раза - 27.03.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русснефти" снизилась в 2,6 раза
2026-03-27T16:16+0300
2026-03-27T16:55+0300
16:16 27.03.2026 (обновлено: 16:55 27.03.2026)
 
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом году снизилась в 2,6 раза и составила 23,918 миллиарда рублей, говорится в ее отчете.
Выручка уменьшилась на 27,3%, до 218,242 миллиарда рублей.
Валовая прибыль "Русснефти" снизилась на 31%, до 91,239 миллиарда рублей. Себестоимость реализации опустилась на 25,4%, до 155,732 миллиарда.
Долгосрочные обязательства компании составили на конец года 74,023 миллиарда рублей (152,209 миллиарда годом ранее). Краткосрочные обязательства же выросли с 68,636 до 138,074 миллиарда рублей за тот же год.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
