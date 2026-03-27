Дочка "Русснефти" выкупила 34 процентов "префов" у "Русснефти" - 27.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260327/russneft-868691235.html
Дочка "Русснефти" выкупила 34 процентов "префов" у "Русснефти"
Дочка "Русснефти" выкупила 34 процентов "префов" у "Русснефти" - 27.03.2026, ПРАЙМ
Дочка "Русснефти" выкупила 34 процентов "префов" у "Русснефти"
Дочерняя компания "Русснефти" заключила форвардный контракт о выкупе в марте почти 34% привилегированных акций, или 8,5% уставного капитала материнской... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T17:38+0300
2026-03-27T17:38+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Русснефти" заключила форвардный контракт о выкупе в марте почти 34% привилегированных акций, или 8,5% уставного капитала материнской компании, следует из отчета "Русснефти". "Дочерняя компания выступает стороной форвардного контракта на выкуп пакета привилегированных акций материнской компании в количестве 33 240 827 штук в марте 2026 года", - говорится в отчете. Уставной капитал "Русснефти" состоит из 392,2 миллиона акций, из них 294,12 миллиона - обыкновенные (голосующие), а 98,032 миллиона - привилегированные. Таким образом, этот пакет составляет около 34% от всех привилегированных акций, или 8,5% от уставного капитала. В отчете отражена оценка форвардного контракта на выкуп собственных акций в размере 21,123 миллиарда рублей. При этом обязательство по этому контракту, рассчитанное по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки, учтено в составе краткосрочных финансовых обязательств в размере 21,769 триллиона рублей. Параллельно, на весь период действия форвардного контракта, дочерняя компания участвует в валютно‑процентном свопе - это инструмент для управления валютными и процентными рисками. По данным на прошлый год, крупные акционеры "Русснефти" - ИК "Надежность" (6,6% голосующих акций, или 4,95% от уставного капитала), "Млада" (10,27%, или 7,7% от уставного капитала), "Брэдинар" (16,07%, или 12,05% от уставного капитала), дочерние компании "Русснефти" - АНГГ (8%, или 6% от уставного капитала) и "Белые ночи" (17%, или 12,75% от уставного капитала), а также Заира Гудаева через "Неолайн Активы" (16,33%, или 12,25% от уставного капитала). Актуальную структуру владения привилегированными акциями компания не раскрывает. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
бизнес, рф, русснефть
Экономика, Бизнес, РФ, Русснефть
17:38 27.03.2026
 
Дочка "Русснефти" выкупила 34 процентов "префов" у "Русснефти"

Дочка "Русснефти" выкупила в марте почти 34% привилегированных акций материнской компании

ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Русснефти" заключила форвардный контракт о выкупе в марте почти 34% привилегированных акций, или 8,5% уставного капитала материнской компании, следует из отчета "Русснефти".
"Дочерняя компания выступает стороной форвардного контракта на выкуп пакета привилегированных акций материнской компании в количестве 33 240 827 штук в марте 2026 года", - говорится в отчете.
Уставной капитал "Русснефти" состоит из 392,2 миллиона акций, из них 294,12 миллиона - обыкновенные (голосующие), а 98,032 миллиона - привилегированные. Таким образом, этот пакет составляет около 34% от всех привилегированных акций, или 8,5% от уставного капитала.
В отчете отражена оценка форвардного контракта на выкуп собственных акций в размере 21,123 миллиарда рублей. При этом обязательство по этому контракту, рассчитанное по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки, учтено в составе краткосрочных финансовых обязательств в размере 21,769 триллиона рублей.
Параллельно, на весь период действия форвардного контракта, дочерняя компания участвует в валютно‑процентном свопе - это инструмент для управления валютными и процентными рисками.
По данным на прошлый год, крупные акционеры "Русснефти" - ИК "Надежность" (6,6% голосующих акций, или 4,95% от уставного капитала), "Млада" (10,27%, или 7,7% от уставного капитала), "Брэдинар" (16,07%, или 12,05% от уставного капитала), дочерние компании "Русснефти" - АНГГ (8%, или 6% от уставного капитала) и "Белые ночи" (17%, или 12,75% от уставного капитала), а также Заира Гудаева через "Неолайн Активы" (16,33%, или 12,25% от уставного капитала).
Актуальную структуру владения привилегированными акциями компания не раскрывает.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
