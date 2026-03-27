https://1prime.ru/20260327/rynok--868687385.html
Российский рынок акций снижается днем в пятницу
Российский рынок акций днем в пятницу снижается под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 27.03.2026, ПРАЙМ
рынок
торги
индексы
владимир чернов
мосбиржа
росатом
югк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_aa91e0a0eee7a34b058a1578605346b2.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу снижается под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижался на 0,44%, до 2 810,51 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,46%, до 104,4 доллара за баррель. "Основной поддержкой служат бумаги нефтяных компаний-экспортеров, которым на руку как растущая нефть, так и слабеющий рубль. Одновременно давление сохраняется со стороны металлургического и сырьевого сектора - здесь котировки корректируются, отыгрывая снижение мировых цен на металлы", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". Текущая динамика рынка отражает классическую ротацию капитала, инвесторы перераспределяют средства в пользу сырьевых экспортеров, выигрывающих от высоких цен на энергоносители и ослабления рубля, и сокращают позиции в циклических и менее маржинальных секторах, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Оптимизма инвесторам не добавляет даже позитивная динамика на рынке нефти... Тем не менее позитивный эффект от высоких цен на нефть, возможно, в той или иной степени нивелируется в глазах инвесторов ожиданиями дальнейшего укрепления российского рубля, что уменьшает потенциальные доходы экспортеров в рублях", - отметил Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ "Акции ЮГК (+1,5%) повышаются на информации о планах Росимущества выставить на торги контрольный пакет компании уже в апреле 2026 года. За пределами индексного списка акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) подскочили (+12,28%) на информации о создании совместного предприятия "Росатома" и DP World в области глобальной логистики, куда в качестве взноса от "Росатома" войдет транспортная группа Fesco", - отметил Калачев. Также в лидерах - акции "Татнефти" (обыкновенные +2,09%, префы +1,57%), акции Московского кредитного банка (+1,56%) и "Совкомфлота" (+1,33%). В лидерах снижения - акции "Генетико" (−3,73%), "ММК" (−2,94%), ТГК-1 (−2,93%), "Новабев Групп" (−2,86%) и ОГК-2 (−2,58%). ПРОГНОЗЫ "Индексу Мосбиржи пока удается удержаться выше 2800. Отсюда есть шанс отскочить и к вечеру сократить глубину снижения, если вообще не выйти в плюс. Если же индекс опустится ниже, это будет плохим сигналом, и тогда падение может ускориться", - считает Калачев. "Неделя завершается без яркого финала, зато со структурными сдвигами: Urals - с премией, банковский сектор подтверждает восстановление прибыли, дивидендный сезон разворачивается, ЮГК расчищает путь к аукциону. Сдерживают рынок: ускорение недельной инфляции, слабые данные по промпроизводству и неопределённость с темпом смягчения ДКП", - анализирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Диапазон 2800–2850 пока устойчив, но апрель обещает быть насыщенным - дивидендные решения нефтяников, аукцион ЮГК и следующее заседание ЦБ сформируют повестку уже на следующей неделе, заключает он. "На текущий момент индекс Мосбиржи застыл в опасной близости от поддержки в виде 50-дневного скользящего среднего, откуда может развить восстановление, если поддержка устоит. В противном случае индекс может снизиться в направлении 2734 пунктов, где проходит вторая поддержка в виде 100-дневного скользящего среднего", - делится Дудников.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1deb628f7c5cbd93cd1c8c09b6aa39df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
