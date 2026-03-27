Российский рынок акций в пятницу опустился ниже 2800 пунктов

2026-03-27T19:50+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился более чем на 1%, пробив вниз ключевую отметку 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,18%, до 2789,61 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 2,33% до 1088,07 пункта, долларовый РТС повысился на 0,02%, до 1082,99 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,63%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,96%, РТС повысился на 0,80%. Под давленнием Российский рынок акций в основные торги пятницы преимущественно снижался – особенно во второй половине сессии, когда индекс Мосбиржи пробил вниз психологически значимый уровень 2800 пунктов. "На неделе индекс Мосбиржи продемонстрировал вялую динамику на фоне фиксации прибыли участниками рынка и сигналов о возможных переговорах с Ираном. По-видимому, рынок все еще не закладывает сценарий неопределенно долгой блокировки Ормузского пролива. К этому добавляется пауза в мирных переговорах по Украине, которая при затухании кризиса на Ближнем Востоке вновь может стать фактором давления на рынок", - комментирует портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов. В частности, на Мосбирже снизились в цене акции ММК (-4,3%), ВК (-3,1%), "Аэрофлота" (-2,7%). Подорожали бумаги ЮГК (+1,3%), префы "Татнефти" (+0,7%), акции МКБ (+1%). Стоимость нефти к 19.34 мск росла на 2,4% до 104,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 100,1 пункта. Прогнозы На следующую неделю базовый рабочий диапазон по индексу Мосбиржи составляет 2760–2850 пунктов, оценивает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. "Выход к верхней границе с расширением в район 2850–2870 возможен, если нефть удержится выше 110 долларов, а внешний фон перестанет ухудшаться, то есть глобальные площадки начнут воспринимать ближневосточный шок как управляемый и не требующий нового пересмотра траектории ставок. Тогда российский рынок сможет сильнее отыгрывать внутренний эффект от снижения ставки и выборочно возвращать спрос в девелоперов, банки и отдельные истории внутреннего роста", - говорит он. Уход индекса к нижней границе с движением в зону 2720–2760 вероятен, если дорогая нефть окончательно будет прочитана как источник новой глобальной инфляции, а не как поддержка экспортерам, и если рынки США и Европы продолжат risk-off на фоне роста доходностей и неопределенности вокруг Ормуза, говорит Лерон. С точки зрения теханализа, индекс Мосбиржи в ближайшее время может стабилизироваться у 2790-2800 пунктов, откуда возможен отскок, особенно если уровень цен на нефть не упадет, а рубль, как ожидается, будет чуть слабее из-за окончания налогового периода марта, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".

