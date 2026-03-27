"Единая Россия" и РЖД модернизируют железнодорожные вокзалы в регионах - 27.03.2026, ПРАЙМ

По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах РФ, сообщили на сайте партии. | 27.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах РФ, сообщили на сайте партии. "По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах. Она подразумевает их трансформацию в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране", - сказано в публикации. На сайте отметили, что инициатива была сформулирована на партийном форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону. Она войдёт в обновлённую народную программу "Единой России". "По народной программе "Единой России" проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учётом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжёлыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством", — цитируют на сайте ЕР координатора направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы партии, заместителя начальника департамента социального развития ОАО "РЖД", Героя России Владимира Сайбеля. За пять лет уже модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году работы начнутся в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске, сказано в публикации. Помимо этого, как отметили на сайте, партия активно работает над развитием железнодорожного туризма. "Инициированный "Единой Россией" закон вводит правовые основы для туристических поездов и маршрутов. Новые форматы позволят использовать поезда как "отели на колёсах", обеспечивая пассажирам расширенный спектр услуг, включая экскурсионные и образовательные программы", - сказано в публикации.

