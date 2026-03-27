"Единая Россия" и РЖД модернизируют железнодорожные вокзалы в регионах - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" и РЖД модернизируют железнодорожные вокзалы в регионах
"Единая Россия" и РЖД модернизируют железнодорожные вокзалы в регионах - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" и РЖД модернизируют железнодорожные вокзалы в регионах
По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах РФ, сообщили на сайте партии. | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T10:06+0300
2026-03-27T10:06+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах РФ, сообщили на сайте партии. "По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах. Она подразумевает их трансформацию в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране", - сказано в публикации. На сайте отметили, что инициатива была сформулирована на партийном форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону. Она войдёт в обновлённую народную программу "Единой России". "По народной программе "Единой России" проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учётом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжёлыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством", — цитируют на сайте ЕР координатора направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы партии, заместителя начальника департамента социального развития ОАО "РЖД", Героя России Владимира Сайбеля. За пять лет уже модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году работы начнутся в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске, сказано в публикации. Помимо этого, как отметили на сайте, партия активно работает над развитием железнодорожного туризма. "Инициированный "Единой Россией" закон вводит правовые основы для туристических поездов и маршрутов. Новые форматы позволят использовать поезда как "отели на колёсах", обеспечивая пассажирам расширенный спектр услуг, включая экскурсионные и образовательные программы", - сказано в публикации.
https://1prime.ru/20260326/perevozki-868636448.html
https://1prime.ru/20260319/rzhd-868447961.html
рф
ростов-на-дону
самара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861062347_222:0:1779:1168_1920x0_80_0_0_19975d148b799010991469169dc8a6fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ростов-на-дону, самара, единая россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РФ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, САМАРА, Единая Россия, РЖД
10:06 27.03.2026
 
"Единая Россия" и РЖД модернизируют железнодорожные вокзалы в регионах

"Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах РФ, сообщили на сайте партии.
"По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах. Она подразумевает их трансформацию в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране", - сказано в публикации.
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Минтранс опубликовал проект о введении на РЖД принципа "вези или плати"
Вчера, 10:31
На сайте отметили, что инициатива была сформулирована на партийном форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону. Она войдёт в обновлённую народную программу "Единой России".
"По народной программе "Единой России" проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учётом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжёлыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством", — цитируют на сайте ЕР координатора направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы партии, заместителя начальника департамента социального развития ОАО "РЖД", Героя России Владимира Сайбеля.
За пять лет уже модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году работы начнутся в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске, сказано в публикации.
Помимо этого, как отметили на сайте, партия активно работает над развитием железнодорожного туризма.
"Инициированный "Единой Россией" закон вводит правовые основы для туристических поездов и маршрутов. Новые форматы позволят использовать поезда как "отели на колёсах", обеспечивая пассажирам расширенный спектр услуг, включая экскурсионные и образовательные программы", - сказано в публикации.
Проводницы в тамбуре вагона пассажирского поезда - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max
19 марта, 12:56
 
БизнесРОССИЯРФРОСТОВ-НА-ДОНУСАМАРАЕдиная РоссияРЖД
 
 
