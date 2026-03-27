https://1prime.ru/20260327/rzhd-868684776.html

Глава РЖД призвал развивать железнодорожные коридоры в странах ШОС

2026-03-27T13:43+0300

бизнес

россия

китай

казахстан

индия

олег белозеров

ржд

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864770871_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_9b748f3affa7494b061fc13b5c990964.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозеров призвал коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивать железнодорожные коридоры на фоне роста объемов перевозок грузов, сообщила компания. Компания сообщает, что в Бишкеке прошла VI Встреча руководителей железных дорог стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Белозеров отмечал в рамках этого мероприятия, что объём перевозок РЖД в сообщении со странами ШОС в 2025 году составил 326 миллионов тонн. Это на 1,3% больше показателей 2024 года и в 1,5 раза объемов пятилетней давности. "Чтобы поддержать эту динамику, считаю приоритетным развитие железнодорожных коридоров. Это основа межрегиональной связанности и конкурентоспособности наших экономик", – цитируют РЖД слова Белозерова. Главным итогом встречи, пишут РЖД, стало начало деятельности новой рабочей группы по исследованиям в области железнодорожного транспорта. По словам главы РЖД, первоначальный перечень её задач был расширен и сейчас включает семь направлений, в том числе анализ узких мест инфраструктуры, разработку единых подходов к преодолению последствий стихийных бедствий, запуск новых совместных образовательных программ. "К следующей встрече перед рабочей группой поставлена задача подготовить стратегический форсайт – документ, который определит сценарии развития железнодорожного транспорта в странах ШОС", - добавляется в сообщении. По данным РЖД, 62% всех международных перевозок компании приходится на страны ШОС. Лидируют перевозки с Китаем – почти 187 миллионов тонн в 2025 году (вдвое больше за пять лет), с Казахстаном – 65 миллиона тонн (+2% к 2024 году), с Белорусью – 42 миллиона тонн (в 1,6 раза больше за пять лет), с Индией – 16 миллиона тонн (в 1,8 раза больше за пять лет), с Киргизией – 3,8 миллиона тонн (в 1,4 раза больше за пять лет). ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

