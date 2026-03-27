Глава РЖД призвал развивать железнодорожные коридоры в странах ШОС
2026-03-27T13:43+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозеров призвал коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивать железнодорожные коридоры на фоне роста объемов перевозок грузов, сообщила компания. Компания сообщает, что в Бишкеке прошла VI Встреча руководителей железных дорог стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Белозеров отмечал в рамках этого мероприятия, что объём перевозок РЖД в сообщении со странами ШОС в 2025 году составил 326 миллионов тонн. Это на 1,3% больше показателей 2024 года и в 1,5 раза объемов пятилетней давности. "Чтобы поддержать эту динамику, считаю приоритетным развитие железнодорожных коридоров. Это основа межрегиональной связанности и конкурентоспособности наших экономик", – цитируют РЖД слова Белозерова. Главным итогом встречи, пишут РЖД, стало начало деятельности новой рабочей группы по исследованиям в области железнодорожного транспорта. По словам главы РЖД, первоначальный перечень её задач был расширен и сейчас включает семь направлений, в том числе анализ узких мест инфраструктуры, разработку единых подходов к преодолению последствий стихийных бедствий, запуск новых совместных образовательных программ. "К следующей встрече перед рабочей группой поставлена задача подготовить стратегический форсайт – документ, который определит сценарии развития железнодорожного транспорта в странах ШОС", - добавляется в сообщении. По данным РЖД, 62% всех международных перевозок компании приходится на страны ШОС. Лидируют перевозки с Китаем – почти 187 миллионов тонн в 2025 году (вдвое больше за пять лет), с Казахстаном – 65 миллиона тонн (+2% к 2024 году), с Белорусью – 42 миллиона тонн (в 1,6 раза больше за пять лет), с Индией – 16 миллиона тонн (в 1,8 раза больше за пять лет), с Киргизией – 3,8 миллиона тонн (в 1,4 раза больше за пять лет). ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20260327/rzhd--868678294.html
https://1prime.ru/20260326/perevozki-868636448.html
"Единая Россия" и РЖД модернизируют железнодорожные вокзалы в регионах
Минтранс опубликовал проект о введении на РЖД принципа "вези или плати"