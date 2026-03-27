https://1prime.ru/20260327/saldo-868668429.html

Сальдо заявил о нервозности Зеленского в вопросе вывода ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский демонстрирует нервозность в вопросе вывода ВСУ с территории Донбасса, пытаясь представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию,

2026-03-27T00:38+0300

экономика

общество

мировая экономика

донбасс

херсонская область

сша

владимир зеленский

владимир сальдо

дональд трамп

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868668429.jpg?1774561100

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрирует нервозность в вопросе вывода ВСУ с территории Донбасса, пытаясь представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Донбасс для них давно не вопрос заботы о людях. Это инструмент удержания власти, инструмент мобилизации страха и продолжения войны. Но для самого киевского режима это и ловушка. С одной стороны, им нужно демонстрировать жёсткость перед своим внутренним зрителем. С другой — они всё сильнее зависят от внешних решений и внешних условий. Поэтому мы и видим эту нервозность, эти резкие заявления, эту постоянную попытку представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию", - сказал Сальдо. По его словам, Зеленский сегодня говорит не языком мира, а языком политического торга. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

общество , мировая экономика, донбасс, херсонская область, сша, владимир зеленский, владимир сальдо, дональд трамп, всу