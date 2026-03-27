Сальдо заявил о нервозности Зеленского в вопросе вывода ВСУ из Донбасса
Сальдо заявил о нервозности Зеленского в вопросе вывода ВСУ из Донбасса
00:38 27.03.2026
 
Сальдо: Зеленский пытается представить любой разговор о реальности как капитуляцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрирует нервозность в вопросе вывода ВСУ с территории Донбасса, пытаясь представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Донбасс для них давно не вопрос заботы о людях. Это инструмент удержания власти, инструмент мобилизации страха и продолжения войны. Но для самого киевского режима это и ловушка. С одной стороны, им нужно демонстрировать жёсткость перед своим внутренним зрителем. С другой — они всё сильнее зависят от внешних решений и внешних условий. Поэтому мы и видим эту нервозность, эти резкие заявления, эту постоянную попытку представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию", - сказал Сальдо.
По его словам, Зеленский сегодня говорит не языком мира, а языком политического торга.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
 
