На заводе "Москвич" начали собирать электросамокаты Яндекса

2026-03-27T12:38+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Электросамокаты Яндекса начали собирать на заводе "Москвич", в рамках тестового этапа на предприятии будет произведено 2 тысячи средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Сервис проката Яндекс Go вместе с технокластером "Москвич" и Департаментом транспорта столицы запустили пилотный проект по локальной сборке средств индивидуальной мобильности. В рамках тестового этапа на предприятии будет произведено 2 тысячи электросамокатов, которые станут доступны пользователям уже в этом сезоне", - рассказал Ликсутов. По его словам, электросамокаты полностью спроектированы в Яндексе: от дизайна до технологий. Компания разрабатывает собственные устройства внутри Конструкторского бюро -специального подразделения, которое отвечает за инновации в транспортных сервисах. Заммэра добавил, что специалисты проводят крупноузловую сборку из 118 узлов и комплектующих, тестируют электронику, исправность колес и тормозов, а также отправляют СИМ на испытательный трек с пандусами, лежачими полицейскими и имитацией разного дорожного покрытия. "Сегодня технокластер "Москвич" располагает современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами для сборки самого актуального электротранспорта. Запуск такого производства в столице - важный шаг в развитии отечественных технологий. Испытания новых самокатов Яндекса перед выходом на улицы соответствуют стандартам тестирования автомобиля. Это гарантирует, что транспорт готов к работе в любых условиях. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина делаем все, чтобы поездки горожан всегда оставались максимально надежными и комфортными", - подчеркнул Ликсутов. Ожидается, что следующим этапом станет еще большая локализация и создание полностью отечественной платформы электросамокатов, отметил вице-мэр.

