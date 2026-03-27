Сбербанк отменит беспроцентный период по кредитке при оплате через СБП
2026-03-27T21:49+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сбербанк со 2 апреля отменяет беспроцентный период по кредитной карте на оплату по реквизитам и через СБП, в том числе по QR-коду, выяснило РИА Новости. "С 02.04.26 беспроцентный период по кредитной карте не будет действовать на оплату по реквизитам и через СБП, в том числе по QR-коду", - говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости. Сейчас беспроцентный период не распространяется на переводы денег, выдачу наличных в кассе и банкоматах, оплату услуг финансовых учреждений, казино и азартных игр, а также ломбардов. По таким операциям с первого дня будут начисляться проценты по кредитной карте.
