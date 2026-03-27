Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал, что Air Arabia не отвечает

2026-03-27T04:49+0300

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Застрявший на Шри-Ланке российский турист Иван рассказал РИА Новости, что авиакомпания Air Arabia перестала выходить на связь с путешественниками и вторую неделю не предоставляет информацию по его билету. Ранее Иван сообщил РИА Новости, что перевозчик отменил его рейс и без его согласия оформил ваучер вместо возврата средств или переноса рейса. Турист направил в компанию жалобу и просьбу разъяснить ситуацию. "Пошла вторая неделя. Air Arabia до сих не отвечает - ни мне, ни другим", - рассказал россиянин, добавив, что ваучер он так и не получил. По его словам, из-за отсутствия обратной связи со стороны авиакомпании ему пришлось купить новый билет на 31 марта через другую авиакомпанию с пересадкой в Дохе. Некоторые пассажиры, как он отметил, вынуждены приобретать прямые рейсы по значительно более высокой цене, чтобы быстрее покинуть страну. Ранее посольство РФ на Шри-Ланке рекомендовало избегать использования услуг авиакомпании Air Arabia из-за отсутствия конструктивного взаимодействия со стороны ее представительства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.

бизнес, туризм, россия, шри-ланка, сша, иран, air arabia