Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал, что Air Arabia не отвечает
2026-03-27T04:49+0300
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Застрявший на Шри-Ланке российский турист Иван рассказал РИА Новости, что авиакомпания Air Arabia перестала выходить на связь с путешественниками и вторую неделю не предоставляет информацию по его билету.
Ранее Иван сообщил РИА Новости, что перевозчик отменил его рейс и без его согласия оформил ваучер вместо возврата средств или переноса рейса. Турист направил в компанию жалобу и просьбу разъяснить ситуацию.
"Пошла вторая неделя. Air Arabia до сих не отвечает - ни мне, ни другим", - рассказал россиянин, добавив, что ваучер он так и не получил.
По его словам, из-за отсутствия обратной связи со стороны авиакомпании ему пришлось купить новый билет на 31 марта через другую авиакомпанию с пересадкой в Дохе. Некоторые пассажиры, как он отметил, вынуждены приобретать прямые рейсы по значительно более высокой цене, чтобы быстрее покинуть страну.
Ранее посольство РФ на Шри-Ланке рекомендовало избегать использования услуг авиакомпании Air Arabia из-за отсутствия конструктивного взаимодействия со стороны ее представительства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
