СМИ: два контейнеровоза COSCO Shipping приближаются к Ормузскому проливу - 27.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: два контейнеровоза COSCO Shipping приближаются к Ормузскому проливу
Два контейнеровоза китайской COSCO Shipping, находящиеся в Персидском заливе, в пятницу приближаются к Ормузскому проливу после того, как Иран разрешил проход...
2026-03-27T07:35+0300
ПЕКИН, 27 мар - ПРАЙМ. Два контейнеровоза китайской COSCO Shipping, находящиеся в Персидском заливе, в пятницу приближаются к Ормузскому проливу после того, как Иран разрешил проход для дружественных стран, пишет агентство "Цайлянь". Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил судам из дружественных стран, в том числе из России и Китая, проход через Ормузский пролив. Отмечается, что два контейнеровоза COSCO Shipping - "CSCL Arctic Ocean" и "CSCL Indian Ocean", находящиеся в Персидском заливе, изменили свой статус с "на якоре" на "в движении". По состоянию на 9.45 (4.45 мск) 27 марта оба судна приближались к Ормузскому проливу. Ранее компания COSCO Shipping сообщила о возобновлении приема новых бронирований на перевозки по маршрутам между Дальним Востоком и странами Ближнего Востока, это касается ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта и Ирака.
ормузский пролив, персидский залив, иран, аббас аракчи, мид
Энергетика, Экономика, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИРАН, Аббас Аракчи, МИД
