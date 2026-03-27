Chevron приостановила производство СПГ на двух месторождениях в Австралии

Нефтегазовая компания Chevron приостановила производство СПГ на двух месторождениях в Австралии из-за мощного циклона "Нарелле", передает агентство Блумберг со...

2026-03-27T03:33+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Chevron приостановила производство СПГ на двух месторождениях в Австралии из-за мощного циклона "Нарелле", передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. "Причиной перебоев в работе месторождений Горгон и Уитстоун стали неблагоприятные погодные условия, связанные с прохождением тропического циклона "Нарелле", - цитирует агентство заявление. Блумберг подчеркивает, что на долю двух этих заводов приходится около 5% мировых производственных мощностей по СПГ, и приостановка их работы больше обострила ситуацию на рынке на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

газ, австралия, ближний восток, chevron