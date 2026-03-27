СМИ: США могут увеличить численность войск на Ближнем Востоке

2026-03-27T05:40+0300

ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения численности американских войск на Ближнем Востоке ещё на 10 000 человек на фоне операции против Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве. "Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных наземных войск на Ближний Восток, чтобы дать президенту Трампу больше военных инструментов, даже несмотря на то, что тот рассматривает возможность мирных переговоров с Тегераном", – пишет издание. По данным СМИ, в состав отправляемых войск войдут пехота и бронетехника. Их усилят примерно 5000 морпехов и несколькими тысячами десантников, которые уже получили приказ прибыть в регион. В то же время, отмечает издание, остаётся неясным, куда именно будут отправлены войска. Однако, вероятно, они будут находиться в зоне досягаемости Ирана и острова Харк. Ранее журнал Economist сообщал, что у США есть четыре сценария развития событий вокруг Ирана: Вашингтон может пойти на переговоры, вывести войска из региона, продолжить боевые действия или пойти на эскалацию. Однако прекращение огня маловероятно из-за отсутствия подходящего посредника, сделки по ядерной программе может оказаться недостаточно, а продолжение конфликта или его эскалация, включая удары по иранской энергетической инфраструктуре, несут серьёзные риски, особенно для стран Персидского залива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

