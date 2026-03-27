https://1prime.ru/20260327/sud-868671146.html

Суд в Бостоне перенес заседание по делу Петровой на 16 апреля

2026-03-27T04:36+0300

экономика

бизнес

общество

сша

москва

париж

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868671146.jpg?1774575415

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральный суд в Бостоне перенес организационное заседание по делу российской ученой Ксении Петровой, обвиняемой в контрабанде эмбрионов лягушки, с 27 марта на 16 апреля, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные документы. "По согласованию сторон итоговое организационное заседание, назначенное на 27 марта 2026 года, перенесено на 16 апреля 2026 года на 10.30 (17.30 мск) из-за изменения в расписании суда", - говорится в постановлении. Суд также отметил, что дополнительное время необходимо сторонам для подготовки к процессу, включая изучение доказательств, подготовку ходатайств и выработку позиции защиты. Петрова, ранее работавшая в Институте биологии гена РАН в Москве, была задержана в аэропорту Бостона в феврале 2025 года, куда она прилетела из Парижа. При дополнительном досмотре в багаже обнаружили эмбрионы когтистых лягушек. Сначала ей аннулировали визу и поместили в иммиграционный центр, однако после возбуждения уголовного дела в мае перевели под стражу службы маршалов США и доставили в тюрьму в Луизиане как обвиняемую. В июне 2025 года суд освободил ее под залог на время следствия. Сейчас Петрова ожидает суда на свободе, ее передвижение ограничено территорией Новой Англии, паспорт изъят. Петрову обвиняют в контрабанде товаров в США, сокрытии фактов и даче ложных показаний. Ей грозит до 30 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов. Вину она не признает.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

