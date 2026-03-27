https://1prime.ru/20260327/sud-868681757.html
Суд передал в собственность РФ сервис по продаже авто CarPrice
2026-03-27T11:54+0300
бизнес
россия
москва
московская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы передал в собственность государства ООО "Селаникар", которому принадлежит сервис по продаже подержанных авто CarPrice, следует из решения суда. "Изъять 100% долей в уставном капитале ООО "Селаникар", зарегистрированное за иностранной компанией" Андибита трейдинг лимитед", страна Кипр", - указывается в решении суда. Таким образом, в собственность государства передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар". Как пояснила РИА Новости адвокат бизнесмена Александра Галицкого Кира Корума, первый фонд Almaz Capital инвестировал в компанию CarPrice в 2016 году. Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистской и запретил деятельность объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс" (фонд, по данным Генпрокуратуры, финансировал украинские организации, которые отправляют деньги ВСУ) и изъял имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье совокупной стоимостью более миллиарда рублей, а также более 7 миллиардов рублей на банковских счетах. Адвокат Галицкого Кира Корума заявила РИА Новости, что обжалует решение, как только получит полный текст документа. Ранее она заявляла, что в суде был представлен "огромный массив доказательств, с очевидностью подтверждающий отсутствие какой-либо экстремистской деятельности Галицкого", но истец никак не опроверг эти материалы.
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
