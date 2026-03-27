Суд передал в собственность РФ сервис по продаже авто CarPrice

2026-03-27T11:54+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы передал в собственность государства ООО "Селаникар", которому принадлежит сервис по продаже подержанных авто CarPrice, следует из решения суда. "Изъять 100% долей в уставном капитале ООО "Селаникар", зарегистрированное за иностранной компанией" Андибита трейдинг лимитед", страна Кипр", - указывается в решении суда. Таким образом, в собственность государства передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар". Как пояснила РИА Новости адвокат бизнесмена Александра Галицкого Кира Корума, первый фонд Almaz Capital инвестировал в компанию CarPrice в 2016 году. Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистской и запретил деятельность объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс" (фонд, по данным Генпрокуратуры, финансировал украинские организации, которые отправляют деньги ВСУ) и изъял имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье совокупной стоимостью более миллиарда рублей, а также более 7 миллиардов рублей на банковских счетах. Адвокат Галицкого Кира Корума заявила РИА Новости, что обжалует решение, как только получит полный текст документа. Ранее она заявляла, что в суде был представлен "огромный массив доказательств, с очевидностью подтверждающий отсутствие какой-либо экстремистской деятельности Галицкого", но истец никак не опроверг эти материалы.

https://1prime.ru/20260325/vladivostok-868612247.html

https://1prime.ru/20260326/orlen-868641885.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

