Суд поддержал претензии Счетной палаты к концессионеру трассы М11

Арбитражный суд Москвы отказал ООО "Магистраль двух столиц", участнику строительства платной трассы М11 "Москва-Петербург", просившему признать незаконным... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T19:03+0300

МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал ООО "Магистраль двух столиц", участнику строительства платной трассы М11 "Москва-Петербург", просившему признать незаконным представление Счетной палаты России, которым компании предложили заплатить в бюджет более 5,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Компания "Магистраль двух столиц" заключила концессионное соглашение с Российской Федерацией в лице госкомпании "Автодор" на строительство двух участков трассы. По его условиям, она должна была вложить в проект свыше 19,2 миллиарда рублей, а государство – более 57,6 миллиарда. Счетная палата провела проверку использования бюджетных средств и установила, что ООО "Магистраль двух столиц" необоснованно получило налоговый вычет по НДС в размере свыше 5,4 миллиарда рублей, так как налог в этой части относился к затратам, профинансированным за счет субсидии из федерального бюджета. В представлении от 30 мая 2025 года Счетная палата указала, что концессионеру "надлежит возместить причиненный Российской Федерации ущерб в сумме 5414338,7 тыс. руб. с представлением в налоговый орган уточненных налоговых деклараций". В своем заявлении в суд, поданном в августе прошлого года, ООО "Магистраль двух столиц" потребовало признать представление недействительным, однако суд оснований для удовлетворения требований не нашел. Заявитель может подать апелляцию на решение суда. ООО "Магистраль двух столиц" выступало застройщиком седьмой и восьмой секций дороги, генподрядной организацией была итало-турецкая Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇. Строительство седьмого и восьмого участков общей протяженностью 169 километров велось в период с 2015 по 2019 год. Было также построено 62 моста, 1 тоннель, 3 транспортные развязки и 3 магистральных пункта взимания платы. Одним из сложных объектов в реализации стал самый длинный мост проекта – через реку Ижора, длина которого составила 541,5 метра.

https://1prime.ru/20251218/wildberries--865661726.html

