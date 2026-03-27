Суд поддержал претензии Счетной палаты к концессионеру трассы М11 - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260327/sud-868697545.html
Суд поддержал претензии Счетной палаты к концессионеру трассы М11
Арбитражный суд Москвы отказал ООО "Магистраль двух столиц", участнику строительства платной трассы М11 "Москва-Петербург", просившему признать незаконным...
2026-03-27T19:03+0300
бизнес
россия
счетная палата
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
https://1prime.ru/20251218/wildberries--865661726.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Бизнес, РОССИЯ, Счетная палата, Автодор
Суд поддержал миллиардные претензии Счетной палаты к концессионеру трассы М11

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал ООО "Магистраль двух столиц", участнику строительства платной трассы М11 "Москва-Петербург", просившему признать незаконным представление Счетной палаты России, которым компании предложили заплатить в бюджет более 5,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Компания "Магистраль двух столиц" заключила концессионное соглашение с Российской Федерацией в лице госкомпании "Автодор" на строительство двух участков трассы. По его условиям, она должна была вложить в проект свыше 19,2 миллиарда рублей, а государство – более 57,6 миллиарда.
Счетная палата провела проверку использования бюджетных средств и установила, что ООО "Магистраль двух столиц" необоснованно получило налоговый вычет по НДС в размере свыше 5,4 миллиарда рублей, так как налог в этой части относился к затратам, профинансированным за счет субсидии из федерального бюджета.
В представлении от 30 мая 2025 года Счетная палата указала, что концессионеру "надлежит возместить причиненный Российской Федерации ущерб в сумме 5414338,7 тыс. руб. с представлением в налоговый орган уточненных налоговых деклараций".
В своем заявлении в суд, поданном в августе прошлого года, ООО "Магистраль двух столиц" потребовало признать представление недействительным, однако суд оснований для удовлетворения требований не нашел. Заявитель может подать апелляцию на решение суда.
ООО "Магистраль двух столиц" выступало застройщиком седьмой и восьмой секций дороги, генподрядной организацией была итало-турецкая Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇. Строительство седьмого и восьмого участков общей протяженностью 169 километров велось в период с 2015 по 2019 год. Было также построено 62 моста, 1 тоннель, 3 транспортные развязки и 3 магистральных пункта взимания платы. Одним из сложных объектов в реализации стал самый длинный мост проекта – через реку Ижора, длина которого составила 541,5 метра.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала