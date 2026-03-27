Попавшее под удар в Ормузском проливе судно село на мель у берегов Ирана
Попавшее под удар в Ормузском проливе судно село на мель у берегов Ирана - 27.03.2026, ПРАЙМ
Попавшее под удар в Ормузском проливе судно село на мель у берегов Ирана
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, попавшее под удар в Ормузском проливе 11 марта, село на мель у побережья Ирана, сообщает иранский телеканал... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T03:30+0300
2026-03-27T03:30+0300
2026-03-27T03:30+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, попавшее под удар в Ормузском проливе 11 марта, село на мель у побережья Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Судно Mayuree Naree под тайским флагом, которое было обстреляно ракетами в Ормузском проливе, село на мель у побережья острова Кешм. Судно было перемещено к северному побережью острова Ларк", - говорится в сообщении телеканала.
Таиландский сухогруз Mayuree Naree с экипажем, состоящим из 23 граждан Таиланда, был атакован 11 марта в Ормузском проливе после выхода из порта Халифа, Дубай. Двадцать из 23 членов экипажа судна, пораженного ракетой и загоревшегося, покинули судно и были спасены военными моряками Омана, действовавшими по просьбе таиландских военно-морских сил, переданной по военно-морским каналам международного сотрудничества. Благодаря сотрудничеству МИД Таиланда и дипломатов Омана и ОАЭ, 20 спасенных моряков прибыли в Бангкок.
таиланд
ормузский пролив
оман
мировая экономика, таиланд, ормузский пролив, оман, мид
Экономика, Мировая экономика, ТАИЛАНД, Ормузский пролив, ОМАН, МИД
Попавшее под удар в Ормузском проливе судно село на мель у берегов Ирана
Press TV: у берегов Ирана село на мель судно Mayuree Naree под флагом Таиланда
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, попавшее под удар в Ормузском проливе 11 марта, село на мель у побережья Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Судно Mayuree Naree под тайским флагом, которое было обстреляно ракетами в Ормузском проливе, село на мель у побережья острова Кешм. Судно было перемещено к северному побережью острова Ларк", - говорится в сообщении телеканала.
Таиландский сухогруз Mayuree Naree с экипажем, состоящим из 23 граждан Таиланда, был атакован 11 марта в Ормузском проливе после выхода из порта Халифа, Дубай. Двадцать из 23 членов экипажа судна, пораженного ракетой и загоревшегося, покинули судно и были спасены военными моряками Омана, действовавшими по просьбе таиландских военно-морских сил, переданной по военно-морским каналам международного сотрудничества. Благодаря сотрудничеству МИД Таиланда и дипломатов Омана и ОАЭ, 20 спасенных моряков прибыли в Бангкок.