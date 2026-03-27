ЕК и операторы согласовали тарифы поставок газа по "Вертикальному коридору" - 27.03.2026, ПРАЙМ
ЕК и операторы согласовали тарифы поставок газа по "Вертикальному коридору"
ЕК и операторы согласовали тарифы поставок газа по "Вертикальному коридору" - 27.03.2026, ПРАЙМ
ЕК и операторы согласовали тарифы поставок газа по "Вертикальному коридору"
Операторы газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдавии и Украины согласовали с Европейской комиссией (ЕК) новые тарифы на транспортировку газа по | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T22:17+0300
2026-03-27T22:17+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Операторы газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдавии и Украины согласовали с Европейской комиссией (ЕК) новые тарифы на транспортировку газа по "Вертикальному коридору", следует из пресс-релиза греческого газового оператора Desfra. "Оператор транспортных энергетических систем - Desfra (Греция), Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), Vestmoldtransgaz (Молдавия), ОГТСУ (Оператор газотранспортной системы Украины - ред.), а также независимый оператор ICBG - сегодня в Афинах достигли взаимоприемлемого соглашения с Европейской комиссией о коммерческом продвижении Трансбалканского газопровода/"Вертикального коридора"… Согласованный коммерческий подход вводит новые тарифы", - говорится в сообщении. Указывается, что с 2026-2027 газового года, который начнется 26 октября, по этим тарифам операторы впервые начнут предлагать контракты на поставки газа через трубопровод на ежедневной, месячной, квартальной и годовой основе. "Такой подход к ценообразованию значительно повышает привлекательность предлагаемых продуктов, одновременно обеспечивая пользователям большую прозрачность затрат и возможность долгосрочного энергетического планирования", - добавляет Desfra. Инициатива "Вертикального энергетического коридора" - проекта по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - первоначально объединяла Грецию, Болгарию и Румынию, затем интерес к ней проявили и другие страны. Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг-Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.
газ, греция, болгария, румыния, ек
Газ, ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, ЕК
22:17 27.03.2026
 
ЕК и операторы согласовали тарифы поставок газа по "Вертикальному коридору"

ЕК и газотранспортные операторы согласовали тарифы на поставки по "Вертикальному коридору"

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Операторы газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдавии и Украины согласовали с Европейской комиссией (ЕК) новые тарифы на транспортировку газа по "Вертикальному коридору", следует из пресс-релиза греческого газового оператора Desfra.
"Оператор транспортных энергетических систем - Desfra (Греция), Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), Vestmoldtransgaz (Молдавия), ОГТСУ (Оператор газотранспортной системы Украины - ред.), а также независимый оператор ICBG - сегодня в Афинах достигли взаимоприемлемого соглашения с Европейской комиссией о коммерческом продвижении Трансбалканского газопровода/"Вертикального коридора"… Согласованный коммерческий подход вводит новые тарифы", - говорится в сообщении.
Указывается, что с 2026-2027 газового года, который начнется 26 октября, по этим тарифам операторы впервые начнут предлагать контракты на поставки газа через трубопровод на ежедневной, месячной, квартальной и годовой основе.
"Такой подход к ценообразованию значительно повышает привлекательность предлагаемых продуктов, одновременно обеспечивая пользователям большую прозрачность затрат и возможность долгосрочного энергетического планирования", - добавляет Desfra.
Инициатива "Вертикального энергетического коридора" - проекта по созданию альтернативного пути транспортировки газа из терминалов СПГ в Греции в другие европейские страны - первоначально объединяла Грецию, Болгарию и Румынию, затем интерес к ней проявили и другие страны.
Меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг-Север подписали 19 января 2024 года операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.
