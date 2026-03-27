Экс-советник Трампа рассказал о последствиях роста цен на газ в Азии - 27.03.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа рассказал о последствиях роста цен на газ в Азии
2026-03-27T07:56+0300
2026-03-27T08:20+0300
07:56 27.03.2026 (обновлено: 08:20 27.03.2026)
 
Экс-советник Трампа рассказал о последствиях роста цен на газ в Азии

Экс-советник Трампа Пападопулос: СПГ из США пойдет в Азию, а не в Европу

ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители в Азии на фоне эскалации на Ближнем Востоке может привести к тому, что американский сжиженный природный газ будет уходить на азиатские рынки, а не в Европу, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
По его словам, в случае дальнейшего обострения конфликта Европа рискует столкнуться с дополнительным давлением на энергоснабжение, поскольку поставщики будут ориентироваться на более выгодные цены в Азии.
"Из-за закрытия Ормузского пролива и чрезвычайно высоких цен в Азии СПГ из Соединенных Штатов пойдет в Азию, а не в Европу", - считает Пападопулос.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона.
Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
