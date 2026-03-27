https://1prime.ru/20260327/tramp-868673811.html

Экс-советник Трампа рассказал о последствиях роста цен на газ в Азии

Экс-советник Трампа рассказал о последствиях роста цен на газ в Азии - 27.03.2026, ПРАЙМ

Экс-советник Трампа рассказал о последствиях роста цен на газ в Азии

Рост цен на энергоносители в Азии на фоне эскалации на Ближнем Востоке может привести к тому, что американский сжиженный природный газ будет уходить на... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T07:56+0300

2026-03-27T07:56+0300

2026-03-27T08:20+0300

энергетика

газ

мировая экономика

азия

ближний восток

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/03/867969106_0:152:2874:1769_1920x0_80_0_0_4b15b6630fe7f37c2ecb2cc55b69760c.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители в Азии на фоне эскалации на Ближнем Востоке может привести к тому, что американский сжиженный природный газ будет уходить на азиатские рынки, а не в Европу, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. По его словам, в случае дальнейшего обострения конфликта Европа рискует столкнуться с дополнительным давлением на энергоснабжение, поскольку поставщики будут ориентироваться на более выгодные цены в Азии. "Из-за закрытия Ормузского пролива и чрезвычайно высоких цен в Азии СПГ из Соединенных Штатов пойдет в Азию, а не в Европу", - считает Пападопулос. В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

азия

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, азия, ближний восток, сша, дональд трамп