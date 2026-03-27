https://1prime.ru/20260327/tramp-868702245.html

На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому

2026-03-27T23:15+0300

мировая экономика

общество

украина

ближний восток

запад

дональд трамп

сергей лавров

ес

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выразил недовольство действиями ЕС после сообщения о том, что США отправляют оружие, предназначенное для ВСУ, в регион Ближнего Востока. "США собираются использовать в конфликте на Ближнем Востоке оружие, которое европейские страны закупили для вооружения Украины, между прочим! Вот и все! Молодцы, ЕС! Какая полная чушь! Какая трата денег!" — написал он. Филиппо также призвал прекратить выделение финансовых средств и поставки оружия Украине. "Давайте остановим это безумие, давайте остановим эти скандальные программы", — заключил он. Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что передача вооружений и боеприпасов, предназначенных Киеву, на Ближний Восток — это обычная практика для Вашингтона, обладающего значительными арсеналами. Москва считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле утверждали, что вооружение Украины Западом не способствует переговорам и негативно влияет на ситуацию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

