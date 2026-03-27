На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому - 27.03.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
мировая экономика, общество , украина, ближний восток, запад, дональд трамп, сергей лавров, ес, всу, нато
23:15 27.03.2026
 
На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому

Политик Филиппо назвал закупку странами ЕС оружия для Украины тратой денег

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выразил недовольство действиями ЕС после сообщения о том, что США отправляют оружие, предназначенное для ВСУ, в регион Ближнего Востока.
"США собираются использовать в конфликте на Ближнем Востоке оружие, которое европейские страны закупили для вооружения Украины, между прочим! Вот и все! Молодцы, ЕС! Какая полная чушь! Какая трата денег!" — написал он.
Филиппо также призвал прекратить выделение финансовых средств и поставки оружия Украине.
"Давайте остановим это безумие, давайте остановим эти скандальные программы", — заключил он.
Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что передача вооружений и боеприпасов, предназначенных Киеву, на Ближний Восток — это обычная практика для Вашингтона, обладающего значительными арсеналами.
Москва считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО и представляя собой "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле утверждали, что вооружение Украины Западом не способствует переговорам и негативно влияет на ситуацию.
 
