Капвложения "Транснефти" в 2025 году выросли на 1,5 процента
2026-03-27T16:42+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Транснефти" в 2025 году составили 356,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 1,5%, следует из отчета компании по МСФО. "В 2025 году финансирование капитальных вложений группы "Транснефть" составило 357 миллиардов рублей. Инвестиции направлялись на поддержание технического состояния, замену отслуживших срок труб и развитие трубопроводной системы", - говорится в пресс-релизе компании. В отчете уточняется, что на приобретение основных средств и нематериальных активов было направлено в 2025 году 356,8 миллиарда рублей, а в 2024 году - 351,7 миллиарда рублей.
"Транснефть" в 2025 году увеличила капвложения на 1,5%