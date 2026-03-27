Опрос: треть россиян ищут работу в обеденное время - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260327/tret-868671909.html
Опрос: треть россиян ищут работу в обеденное время
Опрос: треть россиян ищут работу в обеденное время
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868671909.jpg?1774577779
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
05:16 27.03.2026
 
Опрос: треть россиян ищут работу в обеденное время

Hh.ru: треть россиян ищут новую работу в обеденное время

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Почти треть россиян ищут новую работу в обеденное время, на период с 11.00 до 15.00 приходится 29% всех откликов, следует из данных опроса hh.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Самым популярным временным отрезком оказался период обеденного перерыва: треть (29%) откликов россиян на вакансии поступают с 11.00 до 15.00 по Москве", - говорится в исследовании.
Уточняется, что пик интереса к поиску работы приходится на начало недели. В понедельник совершается 19% откликов, во вторник - 18%, в среду - 17%, к субботе показатель снижается до 8%.
В воскресенье активность снова растет: на вечер и ночь приходится 36% откликов за день - это самый высокий показатель среди всех дней недели.
Согласно данным опроса, с начала 2026 года пользователи платформы откликнулись на вакансии более 163 миллионов раз. Наиболее активными оказались менеджеры по продажам (свыше 15 миллионов откликов), программисты (более 14 миллионов) и административный персонал (около 7,5 миллиона).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала