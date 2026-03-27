ЦБ: консолидация рынка микрофинансовых организаций продолжится в 2026 году

ЦБ: консолидация рынка микрофинансовых организаций продолжится в 2026 году - 27.03.2026, ПРАЙМ

ЦБ: консолидация рынка микрофинансовых организаций продолжится в 2026 году

Консолидация рынка микрофинансовых организаций (МФО) продолжится в текущем году, поскольку слабые его участники будут в меньшей степени иметь возможность... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T13:31+0300

2026-03-27T13:31+0300

2026-03-27T13:31+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Консолидация рынка микрофинансовых организаций (МФО) продолжится в текущем году, поскольку слабые его участники будут в меньшей степени иметь возможность справляться с регулятивными ограничениями, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Да, можно, наверное, предполагать, что слабые участники будут в меньшей степени иметь возможность справляться с теми регулятивными ограничениями", - сказал он в кулуарах Форума МФО, отвечая на вопрос, продолжится ли тенденция консолидации МФО в 2026 году. Кочетков привел пример внедрения Единой биометрической системы (ЕБС). "Это же достаточно дорого. По разным оценкам, это занимает от 15 до 30 миллионов рублей только поставить ее, плюс ее надо обслуживать", - уточнил он. По его словам, малые МФО могут не справиться с такими финансовыми затратами. Крупные МФО теперь обязаны подтверждать личность заемщика через ЕБС при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта. А для небольших участников рынка она станет обязательной через год, с 1 марта 2027 года. При этом у многих крупных микрофинансовых компаний (МФК) есть дочерние микрокредитные компании (МКК), что позволит им выдавать займы на прежних условиях.

https://1prime.ru/20260326/stavka-868659220.html

https://1prime.ru/20260326/tsentrobank-868649155.html

