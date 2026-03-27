ЦБ выявил более 300 тысяч нарушений МФО при выдаче кредитов - 27.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ выявил более 300 тысяч нарушений МФО при выдаче кредитов
ЦБ выявил более 300 тысяч нарушений МФО при выдаче кредитов - 27.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ выявил более 300 тысяч нарушений МФО при выдаче кредитов
Банк России выявил более 300 тысяч нарушений микрофинансовыми организациями (МФО) при выдаче займов, когда они не проверяли наличия или отсутствия самозапрета... | 27.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России выявил более 300 тысяч нарушений микрофинансовыми организациями (МФО) при выдаче займов, когда они не проверяли наличия или отсутствия самозапрета на кредиты у своих клиентов, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года. "Как вы понимаете, в механизме самозапрета заложено правило, "регуляторика", что если кредитор выдает заем при действующем самозапрете, то, соответственно, кредитор теряет право требовать возврата долга", - сказал Кочетков, выступая на Форуме МФО. "Мы выявили за прошедший год, то есть с марта прошлого года и в настоящее время более 300 тысяч нарушений, то есть когда микрофинансовая организация заключает договоры без проверки наличия или отсутствия самозапрета", - добавил он. По его словам, сотни компаний совершили такое количество нарушений. "Мы на нашей практике что делаем? Мы направляем предписание о недопущении такого нарушения впредь и о том, что гражданина нужно уведомить о том, что у гражданина есть право эти деньги фактически не возвращать", - отметил Кочетков. Механизм самозапрета на кредиты призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
16:49 27.03.2026
 
ЦБ выявил более 300 тысяч нарушений МФО при выдаче кредитов

ЦБ выявил более 300 тысяч нарушений МФО при выдаче займов при отсутствии самозапрета

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России выявил более 300 тысяч нарушений микрофинансовыми организациями (МФО) при выдаче займов, когда они не проверяли наличия или отсутствия самозапрета на кредиты у своих клиентов, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.
Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года.
"Как вы понимаете, в механизме самозапрета заложено правило, "регуляторика", что если кредитор выдает заем при действующем самозапрете, то, соответственно, кредитор теряет право требовать возврата долга", - сказал Кочетков, выступая на Форуме МФО.
"Мы выявили за прошедший год, то есть с марта прошлого года и в настоящее время более 300 тысяч нарушений, то есть когда микрофинансовая организация заключает договоры без проверки наличия или отсутствия самозапрета", - добавил он.
По его словам, сотни компаний совершили такое количество нарушений.
"Мы на нашей практике что делаем? Мы направляем предписание о недопущении такого нарушения впредь и о том, что гражданина нужно уведомить о том, что у гражданина есть право эти деньги фактически не возвращать", - отметил Кочетков.
Механизм самозапрета на кредиты призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
