ЦБ выявил более 300 тысяч нарушений МФО при выдаче кредитов
2026-03-27T16:49+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России выявил более 300 тысяч нарушений микрофинансовыми организациями (МФО) при выдаче займов, когда они не проверяли наличия или отсутствия самозапрета на кредиты у своих клиентов, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года. "Как вы понимаете, в механизме самозапрета заложено правило, "регуляторика", что если кредитор выдает заем при действующем самозапрете, то, соответственно, кредитор теряет право требовать возврата долга", - сказал Кочетков, выступая на Форуме МФО. "Мы выявили за прошедший год, то есть с марта прошлого года и в настоящее время более 300 тысяч нарушений, то есть когда микрофинансовая организация заключает договоры без проверки наличия или отсутствия самозапрета", - добавил он. По его словам, сотни компаний совершили такое количество нарушений. "Мы на нашей практике что делаем? Мы направляем предписание о недопущении такого нарушения впредь и о том, что гражданина нужно уведомить о том, что у гражданина есть право эти деньги фактически не возвращать", - отметил Кочетков. Механизм самозапрета на кредиты призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
