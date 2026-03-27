В ЦБ идет дискуссия о единых процентных ставках

В ЦБ идет дискуссия о единых процентных ставках - 27.03.2026, ПРАЙМ

В ЦБ идет дискуссия о единых процентных ставках

Внутри Банка России, а также с кредитными организациями идет дискуссия о единых процентных ставках в зависимости от вида выдаваемой ссуды, а не организации,... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T17:53+0300

2026-03-27T17:53+0300

2026-03-27T17:53+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Внутри Банка России, а также с кредитными организациями идет дискуссия о единых процентных ставках в зависимости от вида выдаваемой ссуды, а не организации, которая их выдает, заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. "Вопрос регулятивного арбитража сейчас заново был поднят Центральным банком", - заявил он, выступая на Форуме МФО. Так, он отметил, что заместитель председателя Банка России Филипп Габуния "рьяно отстаивает" идею о том, что нельзя сравнивать банки и микрофинансовые организации (МФО) из-за разных клиентов и из-за совершенно разных рисков. Но идея некоторых других сотрудников и руководителей Центрального банка заключается в том, что если выдается одинаковый продукт, то значит, должны быть и одинаковые процентные ставки, добавил директор департамента. По его словам, сейчас в Банке России идет "мощнейшая дискуссия" на эту тему. "Вовлечены просто огромное количество департаментов Центрального банка, совещания такие происходят под руководством представителя, высказываются разные позиции", - уточнил Кочетков. "Мы сейчас как раз занимаемся тем, что очень обстоятельно доказываем банковскому блоку, в чём разница в рисках. Банковский блок доказывает нам что-то другое. На эту тему дискуссия продолжается. Это то, что нас, возможно, с вами ещё ожидает - некоторые такие регуляторные изменения", - добавил Кочетков. Пока же основное внимание было сосредоточено на тех компаниях, которые выдают займы, "в основном, так называемые маркетплейсы", которые выдают займы под процентные ставки, которые сопоставимы с банковскими, также отметил он.

рф

банки, финансы, россия, рф, банк россия, центральные банки