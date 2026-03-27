Названы самые дорогие направления для российских туристов по расходам - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260327/turisty-868690616.html
Названы самые дорогие направления для российских туристов по расходам
Названы самые дорогие направления для российских туристов по расходам - 27.03.2026, ПРАЙМ
Названы самые дорогие направления для российских туристов по расходам
Самыми дорогими направлениями среди российских туристов по расходом остаются Объединенные Арабские Эмираты, где средний чек за поездку составляет 69,8-106,7... | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T17:18+0300
2026-03-27T17:18+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
китай
абхазия
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_429999baf234ac112bff78047b3b714b.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Самыми дорогими направлениями среди российских туристов по расходом остаются Объединенные Арабские Эмираты, где средний чек за поездку составляет 69,8-106,7 тысячи рублей и Китай, где цена отдыха 49,2-98,5 тысячи рублей; при этом самым бюджетным направлением считается Абхазия - 16,4-24,6 тысячи рублей за поездку, рассказали аналитики российского финтех-сервиса международных платежей "Плати по миру". "Самым дорогим направлением для российских туристов по расходам на месте (проживание, питание, шопинг, экскурсии и транспорт) остаются Объединенные Арабские Эмираты - 850-1300 долларов (69,8-106,7 тысячи рублей) за поездку, на втором месте оказался Китай 600-1200 долларов (49,2-98,5 тысячи рублей), тогда как самым бюджетным стала Абхазия - 200–300 долларов (16,4-24,6 тысячи рублей)", - сказали там, проанализировав транзакции своих клиентов в 160 странах. При этом учитывались расходы как организованных, так и самостоятельных туристов, совершавших поездки разной длительности с июля 2025 по март 2026 года. Средние расходы российских туристов зафиксированы в Турции и составляют 53,3-69,8 тысячи рублей, в Таиланде они чуть выше - 73,9-98,5 тысячи, а в Египте ниже - 41-61,5 тысячи. В "Плати по миру" отметили, что самые низкие средние чеки, помимо Абхазии, зафиксированы в Казахстане - 24,6 тысячи рублей, в Армении - 28,7 тысячи, в Узбекистане - 19,7 тысячи, а также в Грузии - 36,1 тысячи. "Разница в средних чеках объясняется тремя факторами: типом отдыха - пляжный all inclusive (Турция, Египет), премиальный шопинг-отдых (ОАЭ) или экскурсионный отдых с передвижениями (Китай, Вьетнам), длительностью поездки, а также курсом рубля, который влияет на покупательную способность туристов", - отметил директор по развитию сервиса Павел Белов. Там также добавили, что среди самых непопулярных трат за рубежом у россиян считаются обмен валют в аэропорту и туристических зонах, сим-карты российских операторов в роуминге, туристические пакетные экскурсии с трансфером от отеля, а также сувениры в туристических лавках в центре города.
https://1prime.ru/20260327/mains-868672333.html
китай
абхазия
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_122:0:1879:1318_1920x0_80_0_0_100b95d4da92f25538ccf118d5fa6f04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, китай, абхазия, турция
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, АБХАЗИЯ, ТУРЦИЯ
17:18 27.03.2026
 
Названы самые дорогие направления для российских туристов по расходам

"Плати по миру": ОАЭ и Китай объявлены самыми дорогими направлениями для туристов из РФ

© РИА Новости . Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Самыми дорогими направлениями среди российских туристов по расходом остаются Объединенные Арабские Эмираты, где средний чек за поездку составляет 69,8-106,7 тысячи рублей и Китай, где цена отдыха 49,2-98,5 тысячи рублей; при этом самым бюджетным направлением считается Абхазия - 16,4-24,6 тысячи рублей за поездку, рассказали аналитики российского финтех-сервиса международных платежей "Плати по миру".
"Самым дорогим направлением для российских туристов по расходам на месте (проживание, питание, шопинг, экскурсии и транспорт) остаются Объединенные Арабские Эмираты - 850-1300 долларов (69,8-106,7 тысячи рублей) за поездку, на втором месте оказался Китай 600-1200 долларов (49,2-98,5 тысячи рублей), тогда как самым бюджетным стала Абхазия - 200–300 долларов (16,4-24,6 тысячи рублей)", - сказали там, проанализировав транзакции своих клиентов в 160 странах. При этом учитывались расходы как организованных, так и самостоятельных туристов, совершавших поездки разной длительности с июля 2025 по март 2026 года.
Средние расходы российских туристов зафиксированы в Турции и составляют 53,3-69,8 тысячи рублей, в Таиланде они чуть выше - 73,9-98,5 тысячи, а в Египте ниже - 41-61,5 тысячи.
В "Плати по миру" отметили, что самые низкие средние чеки, помимо Абхазии, зафиксированы в Казахстане - 24,6 тысячи рублей, в Армении - 28,7 тысячи, в Узбекистане - 19,7 тысячи, а также в Грузии - 36,1 тысячи.
"Разница в средних чеках объясняется тремя факторами: типом отдыха - пляжный all inclusive (Турция, Египет), премиальный шопинг-отдых (ОАЭ) или экскурсионный отдых с передвижениями (Китай, Вьетнам), длительностью поездки, а также курсом рубля, который влияет на покупательную способность туристов", - отметил директор по развитию сервиса Павел Белов.
Там также добавили, что среди самых непопулярных трат за рубежом у россиян считаются обмен валют в аэропорту и туристических зонах, сим-карты российских операторов в роуминге, туристические пакетные экскурсии с трансфером от отеля, а также сувениры в туристических лавках в центре города.
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Россиянам рассказали, какие риски не покрываются туристической страховкой
05:46
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙАБХАЗИЯТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала