https://1prime.ru/20260327/turizm-868692537.html
Эксперты рассказали, за чем россияне едут в путешествие
2026-03-27T17:59+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868692371_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_ec734d1dc5a3774b1613c5628996ddfe.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российские туристы подходят к планированию путешествий более рационально: если раньше поездка ассоциировалась с шоппингом, то сейчас россияне едут за приключениями и эмоциями, рассказал директор по развитию сервиса "Плати по миру" Павел Белов. "Россияне стали гораздо рациональнее. Они отказываются от переплат за "туристический" ценник, перестают везти чемоданы вещей, но готовы инвестировать в уникальный опыт. Раньше поездка ассоциировалась с шоппингом. Сейчас - с экскурсиями, гастрономией, индивидуальными программами. Турист едет не только за покупками, но и за воспоминаниями", – отметил он. Также, по оценкам аналитиков сервиса платежей, выросла доля онлайн-покупок: люди бронируют экскурсии, трансферы и билеты заранее, а не на месте. При этом снизился объем наличных расчетов, среди пользователей зафиксирован рост цифровых платежей в поездке. По данным аналитического отдела компании, структура расходов российских туристов за последние 9 месяцев за рубежом выглядит так: проживание, то есть выбор отелей и апартаментов занимает 35-40% от всех трат, на рестораны, кафе, фастфуд приходится четверть трат, авиабилеты, а также шоппинг – 10-12%. Помимо этого, россияне откладывают 5-7 % трат на экскурсии и туры, еще 5% - на транспорт по городу и на развлечения - 2-3% от всех трат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868692371_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_b93d4ca3b892e74d4b0814a40884ceb1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Белов: россияне стали рациональнее планировать путешествия
