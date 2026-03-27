Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, за чем россияне едут в путешествие - 27.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260327/turizm-868692537.html
Эксперты рассказали, за чем россияне едут в путешествие
экономика
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868692371_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_ec734d1dc5a3774b1613c5628996ddfe.jpg
https://1prime.ru/20260327/turisty-868690616.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868692371_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_b93d4ca3b892e74d4b0814a40884ceb1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:59 27.03.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Коктебеле
Девушка на пляже в Коктебеле - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Девушка на пляже в Коктебеле. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российские туристы подходят к планированию путешествий более рационально: если раньше поездка ассоциировалась с шоппингом, то сейчас россияне едут за приключениями и эмоциями, рассказал директор по развитию сервиса "Плати по миру" Павел Белов.
"Россияне стали гораздо рациональнее. Они отказываются от переплат за "туристический" ценник, перестают везти чемоданы вещей, но готовы инвестировать в уникальный опыт. Раньше поездка ассоциировалась с шоппингом. Сейчас - с экскурсиями, гастрономией, индивидуальными программами. Турист едет не только за покупками, но и за воспоминаниями", – отметил он.
Также, по оценкам аналитиков сервиса платежей, выросла доля онлайн-покупок: люди бронируют экскурсии, трансферы и билеты заранее, а не на месте. При этом снизился объем наличных расчетов, среди пользователей зафиксирован рост цифровых платежей в поездке.
По данным аналитического отдела компании, структура расходов российских туристов за последние 9 месяцев за рубежом выглядит так: проживание, то есть выбор отелей и апартаментов занимает 35-40% от всех трат, на рестораны, кафе, фастфуд приходится четверть трат, авиабилеты, а также шоппинг – 10-12%. Помимо этого, россияне откладывают 5-7 % трат на экскурсии и туры, еще 5% - на транспорт по городу и на развлечения - 2-3% от всех трат.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Названы самые дорогие направления для российских туристов по расходам
17:18
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала