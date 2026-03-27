Эксперты рассказали, за чем россияне едут в путешествие

2026-03-27T17:59+0300

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российские туристы подходят к планированию путешествий более рационально: если раньше поездка ассоциировалась с шоппингом, то сейчас россияне едут за приключениями и эмоциями, рассказал директор по развитию сервиса "Плати по миру" Павел Белов. "Россияне стали гораздо рациональнее. Они отказываются от переплат за "туристический" ценник, перестают везти чемоданы вещей, но готовы инвестировать в уникальный опыт. Раньше поездка ассоциировалась с шоппингом. Сейчас - с экскурсиями, гастрономией, индивидуальными программами. Турист едет не только за покупками, но и за воспоминаниями", – отметил он. Также, по оценкам аналитиков сервиса платежей, выросла доля онлайн-покупок: люди бронируют экскурсии, трансферы и билеты заранее, а не на месте. При этом снизился объем наличных расчетов, среди пользователей зафиксирован рост цифровых платежей в поездке. По данным аналитического отдела компании, структура расходов российских туристов за последние 9 месяцев за рубежом выглядит так: проживание, то есть выбор отелей и апартаментов занимает 35-40% от всех трат, на рестораны, кафе, фастфуд приходится четверть трат, авиабилеты, а также шоппинг – 10-12%. Помимо этого, россияне откладывают 5-7 % трат на экскурсии и туры, еще 5% - на транспорт по городу и на развлечения - 2-3% от всех трат.

