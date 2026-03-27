СМИ рассказали, сколько валюты ЦБ Турции продал с начала конфликта в Иране

Центральный банк Турции с начала конфликта вокруг Ирана продал валюты примерно на 45 миллиардов долларов для поддержки рынка, сообщает агентство Рейтер со... | 27.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-27T17:57+0300

АНКАРА, 27 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции с начала конфликта вокруг Ирана продал валюты примерно на 45 миллиардов долларов для поддержки рынка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Общий объем валютных продаж с начала конфликта приблизился к 45 миллиардам долларов", - отмечают источники. По их оценкам, только за текущую неделю объем продаж может составить от 18 до 21 миллиарда долларов, что будет отражено в балансе регулятора. Банкиры уточняют, что часть операций - около 8 миллиардов долларов - была проведена еще до праздничных дней (имеется в виду окончание священного для мусульман месяца Рамадан), но отразится в отчетности текущей недели. В центробанке Турции отказались от комментариев по данному вопросу. Центральный банк Турции готовит расширенный набор инструментов для защиты курса лиры от сильных колебаний, включая возможное использование золотых резервов, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

