"Атакуют Россию". На Западе ужаснулись своим же действиям на Украине - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Атакуют Россию". На Западе ужаснулись своим же действиям на Украине
06:35 27.03.2026 (обновлено: 06:36 27.03.2026)
 
"Атакуют Россию". На Западе ужаснулись своим же действиям на Украине

SC: Амстердам нарушает закон, позволяя своим пилотам воевать на Украине

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Позиция правительства Нидерландов идет вразрез со своим законодательством, разрешая голландским пилотам участвовать в боевых действиях на стороне Украины против России, сообщает Strategic Culture.
"Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами. <…> Мы узнали, что <…> голландские отставные пилоты F-16 выполняют миссии <…> над Украиной. Проблема в том, что Нидерланды, как ЕС и НАТО, рассматривают Донбасс как территорию Украины, тогда как официально, после демократического референдума в сентябре 2022 года, он официально входит в состав России", — указывают авторы статьи.
Также в материале упоминаются положения уголовного кодекса Нидерландов, противоречащие нынешним действиям голландских властей.
"Гражданам Нидерландов не разрешается вступать на иностранную военную службу, особенно когда эта вооруженная сила находится в состоянии войны с государством, с которым Нидерланды... не находятся в состоянии войны. <…> Служба в иностранных ВС запрещена в Нидерландах по статье 101 Уголовного кодекса. <…> Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что бывшие и нынешние власти страны не соблюдают уголовное законодательство, поскольку пилоты — пусть и отставные — летают над территорией России (Донбассом)", — подытоживают авторы.
Министерство обороны неоднократно сообщало о ликвидации на территории Украины наемников из таких стран, как Великобритания, Грузия, Польша и других. По утверждениям ведомства, киевская власть использует этих бойцов как "пушечное мясо".
Сами наемники в различных интервью признавались, что украинское руководство слабо координирует их действия, и шанс остаться в живых в сражениях минимален, поскольку интенсивность конфликта несравнима с их опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке.
