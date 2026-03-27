https://1prime.ru/20260327/ukraina-868672615.html
"Атакуют Россию". На Западе ужаснулись своим же действиям на Украине
"Атакуют Россию". На Западе ужаснулись своим же действиям на Украине - 27.03.2026, ПРАЙМ
"Атакуют Россию". На Западе ужаснулись своим же действиям на Украине
Позиция правительства Нидерландов идет вразрез со своим законодательством, разрешая голландским пилотам участвовать в боевых действиях на стороне Украины против | 27.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-27T06:35+0300
2026-03-27T06:35+0300
2026-03-27T06:36+0300
нидерланды
украина
россия
донбасс
ес
нато
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Позиция правительства Нидерландов идет вразрез со своим законодательством, разрешая голландским пилотам участвовать в боевых действиях на стороне Украины против России, сообщает Strategic Culture."Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами. <…> Мы узнали, что <…> голландские отставные пилоты F-16 выполняют миссии <…> над Украиной. Проблема в том, что Нидерланды, как ЕС и НАТО, рассматривают Донбасс как территорию Украины, тогда как официально, после демократического референдума в сентябре 2022 года, он официально входит в состав России", — указывают авторы статьи.Также в материале упоминаются положения уголовного кодекса Нидерландов, противоречащие нынешним действиям голландских властей."Гражданам Нидерландов не разрешается вступать на иностранную военную службу, особенно когда эта вооруженная сила находится в состоянии войны с государством, с которым Нидерланды... не находятся в состоянии войны. <…> Служба в иностранных ВС запрещена в Нидерландах по статье 101 Уголовного кодекса. <…> Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что бывшие и нынешние власти страны не соблюдают уголовное законодательство, поскольку пилоты — пусть и отставные — летают над территорией России (Донбассом)", — подытоживают авторы.Министерство обороны неоднократно сообщало о ликвидации на территории Украины наемников из таких стран, как Великобритания, Грузия, Польша и других. По утверждениям ведомства, киевская власть использует этих бойцов как "пушечное мясо". Сами наемники в различных интервью признавались, что украинское руководство слабо координирует их действия, и шанс остаться в живых в сражениях минимален, поскольку интенсивность конфликта несравнима с их опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке.
нидерланды
украина
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, украина, россия, донбасс, ес, нато, f-16
НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, РОССИЯ, ДОНБАСС, ЕС, НАТО, F-16
"Атакуют Россию". На Западе ужаснулись своим же действиям на Украине
SC: Амстердам нарушает закон, позволяя своим пилотам воевать на Украине
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ.
Позиция правительства Нидерландов идет вразрез со своим законодательством, разрешая голландским пилотам участвовать в боевых действиях на стороне Украины против России, сообщает Strategic Culture
.
"Украина может атаковать Россию с помощью F-16, поставляемых Нидерландами. <…> Мы узнали, что <…> голландские отставные пилоты F-16 выполняют миссии <…> над Украиной. Проблема в том, что Нидерланды, как ЕС и НАТО, рассматривают Донбасс как территорию Украины, тогда как официально, после демократического референдума в сентябре 2022 года, он официально входит в состав России", — указывают авторы статьи.
Также в материале упоминаются положения уголовного кодекса Нидерландов, противоречащие нынешним действиям голландских властей.
"Гражданам Нидерландов не разрешается вступать на иностранную военную службу, особенно когда эта вооруженная сила находится в состоянии войны с государством, с которым Нидерланды... не находятся в состоянии войны. <…> Служба в иностранных ВС запрещена в Нидерландах по статье 101 Уголовного кодекса. <…> Исходя из этих положений, можно сделать вывод, что бывшие и нынешние власти страны не соблюдают уголовное законодательство, поскольку пилоты — пусть и отставные — летают над территорией России (Донбассом)", — подытоживают авторы.
Министерство обороны неоднократно сообщало о ликвидации на территории Украины наемников из таких стран, как Великобритания, Грузия, Польша и других. По утверждениям ведомства, киевская власть использует этих бойцов как "пушечное мясо".
Сами наемники в различных интервью признавались, что украинское руководство слабо координирует их действия, и шанс остаться в живых в сражениях минимален, поскольку интенсивность конфликта несравнима с их опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке.
